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Хотел скрыться и угрожал автоматом: на Днепровщине задержали пьяного полковника СБУ (ВИДЕО)

На Днепровщине патрульные остановили автомобиль с пьяным силовиком

сегодня, 15:53
Автор:

Лиля Воробьева
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В Днепропетровской области патрульная полиция остановила машину, за рулем, в которой находился работник СБУ. Мужчина находился в нетрезвом состоянии. Видео с задержанием силовика было опубликовано в сети.

Хотел скрыться и угрожал автоматом: на Днепровщине задержали пьяного полковника СБУ (ВИДЕО)

В Днепропетровской области задержали пьяного полковника СБУ (фото из открытых источников)

Известно, что инцидент произошел возле Верхнеднепровска в Каменском районе. Водитель находился в автомобиле, они оба были в нетрезвом состоянии.

"Во время задержания мужчина пытался сбежать и применить автомат, но его быстро усмирили и под конвоем доставили в Днепр. Оказалось, что он — полковник СБУ в Донецкой и Луганской областях", — говорится в сообщении под видео.

На обнародованном видео видно, что двое полицейских требуют у мужчины положить оружие на землю. Но тот ведет себя очень дерзко, принимает нецензурную брань в отношении правоохранителей и отказываются выполнить приказ. Потом садится в машину и сбегает с места, где его остановили.

Также стало известно, что драгер показал 1,61 промилле.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что правоохранители задержали экс-нардепа . 12 июля правоохранители задержали экс-нардепа ІІІ созыва в Киеве, когда тот получил часть суммы неправомерной выгоды. Сообщается, что бывший депутат требовал у работника предприятия деньги в сумме 10 тыс. долларов США. За неправомерное вознаграждение экс-нардеп обещал помочь, чтобы столичные судьи вынесли "верное" решение в пользу предприятия. Речь идет о гражданском деле, рассматриваемом судьями райсуда столицы. Задержанный также убеждал представителя предприятия, оказывающего влияние и на апелляционный суд. На момент задержания мужчина получил 92500 грн. Мужчине сообщат о подозрении.



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Источник: https://t.me/dniprooblcentr/10908
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