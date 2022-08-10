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В Украине испортится погода: синоптик рассказала, где пройдут дожди

Прогноз погоды в Украине на 11 августа

сегодня, 20:35
Автор:

Денис
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Завтра (11 августа) часть Украины зальет дождями. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко на своей странице в социальной сети Facebook. 

В Украине испортится погода: синоптик рассказала, где пройдут дожди

Погода в Украине

Так, по прогнозу синоптика, в ближайшую ночь дожди и местами грозы пройдут в северных областях, на Волыни, Ровенщине, зацепят Полтавщину, Черкащину, возможны локально на Харьковщине, Луганщине.

"Утром преимущественно в северной части; Днем ​​в четверг кратковременные дожди с грозами наиболее возможны в западных областях, в Крыму и местами на побережье Запорожской области; Вечером 11 августа дожди пройдут в центральных областях (кроме Днепропетровской) и на севере Украины (кроме Сумской), на Волыни, Ровенщине, в отдельных районах Запорожья и Крыма", — рассказала Диденко. 

Температура воздуха самой высокой остается в восточных областях и в южной части плюс Днепропетровщина, жара до +30+34 градусов. На остальной территории Украины днем ​​предполагается +21+27 градусов.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писали о том, что ВСУ ударили еще по одному мосту в Херсонской области: в чем его важность. ВСУ продолжают наносить удары по логистическим путям оккупантов. Подробно об этом вы можете прочитать на нашем сайте. 

Читайте также о том, что Генерал Марченко рассказал, какие территории ВСУ смогут освободить до конца года. Украина ждет полного пакета западной помощи, чтобы начать контрнаступление. Читайте об этом подробно в нашем материале. 

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что США через НАТО передают "привет" РФ: усилится ли теперь противостояние. Несмотря на нерешительность в некоторых своих действиях НАТО ни за что не допустит победу РФ в Украине. 

Также "Комментарии" информировали о том, что время пришло: есть ли уже условия для возвращения Крыма – о чем говорит заявление президента. Украина все отчётливее заявляет, что в этой полномасштабной войне Крым — также территория Украины, которая будет возвращена. 



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Источник: https://www.facebook.com/tala.didenko
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