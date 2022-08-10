ВСУ ударили еще по одному мосту в Херсонской области: в чем его важность

Украинская армия нанесла точный удар по оккупированной территории Херсонской области. В частности, по мосту вблизи Каховской ГЭС. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на сообщение оперативного командования "Юг" в Facebook.

Взрыв. Фото: из открытых источников

Нанеся прицельный удар украинские военные уничтожили транспортно-логистические пути россиян. Теперь мост в районе Каховской ГЭС стал абсолютно непригодным к использованию, и оккупанты не смогут по нему перебрасывать из аннексированного Крыма технику и боеприпасы.

"Наш огневой контроль транспортно-логистических путей на временно оккупированных территориях Херсона привел к закреплению статуса моста в районе Каховской ГЭС, как непригодного для использования. Попадание аккуратное, но действенное", — говорится в сообщении.

Отметим, ранее в Минобороны Украины сообщили, что самым уязвимым местом России в Херсонской области есть живая сила и скопления военной техники. ВСУ ставят своей целью удары по этим военным целям, чтобы в итоге сделать врага полностью беззащитным.

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