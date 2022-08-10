США через НАТО передают «привет» РФ: усилится ли теперь противостояние

Президент США Джо Байден подписал ратифицированные протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к Организации Североатлантического договора. При этом передал определенные "приветы" российскому президенту Владимиру Путину. Каковы дальнейшие перспективы противостояния НАТО с выстраиваемой РФ новой "осью зла"? Будет ли Альянс более активно приближать крах путинского (и не только) режима? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Флаги НАТО и России. Фото: из открытых источников

Вопрос Украины сейчас является принципиальным для НАТО

Народный депутат Украины VIII созыва, эксперт Украинского института будущего Игорь Попов акцентирует, что консолидация Запада и расширение НАТО – это одни из последствий войны, и это провал российской политики.

"Кремль своими руками разрушил выстраиваемую столетиями систему балансов безопасности на северном фланге границы с Европой, – поясняет он. – Сроки получения полноправного членства в НАТО для Швеции и Финляндии будут зависеть, в первую очередь от Турции, которая напоминает о своих требованиях к этим странам по поводу присутствия ряда организаций и турецких граждан. Но даже до окончания всех процедур ратификации США заявляли о предоставлении прямых гарантий безопасности для Швеции и Финляндии в случае российской агрессии против этих стран".

Отношения НАТО и России в любом случае находятся на уровне "холодной войны", отмечает Игорь Попова. Члены альянса, отмечает он, увеличивают свои военные расходы и укрепляют оборону. В случае обострения ситуации ключевым требованием со стороны НАТО, по мнению эксперта, может стать международный контроль над ядерными силами РФ и постепенная их демилитаризация.

"Вопрос Украины сейчас является принципиальным для НАТО, – считает Игорь Попов. – И альянс не допустит выигрыша России. Но Украина, даже после окончания войны, вряд ли сможет получить членство в НАТО немедленно. Поэтому комиссия Ермака-Расмуссена уже сейчас готовит предложения по гарантиям безопасности – чтобы не допустить реванша РФ и новой агрессии. Первый компонент – наличие высокотехнологичных вооруженных сил Украины, готовых к обороне. Второй – договоры о получении немедленной помощи от западных союзников и введение быстрых санкций в случае нападения".

По словам эксперта, геополитическое положение Украины будет создавать дополнительные риски еще в течение долгого времени, так как именно здесь проходит линия противостояния РФ и НАТО.

Россия остается без союзников, отмечает он. ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности куда на данный момент входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан) не способна к военным операциям Китай выжидает. И даже оппоненты Запада и НАТО не желают ввязываться в проигрышную несправедливую войну. Поэтому в среднесрочной перспективе можно прогнозировать, считает Игорь Попов, определенные уступки РФ под давлением НАТО.

Если Североатлантический Альянс пополнится двумя новыми членами, мир снова начнет превращаться в биполярный

Профессор кафедры политических наук в КНУ им. Шевченко, политолог Анна Малкина рассуждает так:

"Новость о подписании Джо Байденом ратифицированных протоколов о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО действительно важная, однако радоваться рано. Необходимо дождаться ратификации этого решения парламентами всех стран-участниц Североатлантического Альянса. На сегодня договор ратифицирован 23 странами из 30. Среди оставшихся – Испания, Греция, Португалия, Словакия, Чехия, Венгрия и Турция. И если первая пятерка из перечисленных стран не вызывает особых сомнений в серьёзности намерений, то Венгрия и Турция могут если не заблокировать, то серьезно затормозить данный процесс".

Венгрия, напоминает политолог, с самого начала войны России против Украины заняла открытую пророссийскую позицию. А Турция в лице президента Реджепа Эрдогана удивляет проявлением намерений о сотрудничестве с Путиным в последнее время.

"Хотя НАТО финансируется в основном США и именно они играют первую скрипку в функционировании Альянса, угрозы, связанные с противодействием расширения НАТО могут иметь место, – предполагает Анна Малкина. – Однако, если сказанное выше останется лишь пессимистическим сценарием и Североатлантический Альянс пополнится двумя новыми членами, мир снова начнет превращаться в биполярный. Эта тенденция наметилась давно, однако сегодня она ускоряется в геометрической прогрессии".

Противостояние демократий и автократий, прав человека и репрессий, свободы слова и массовых тоталитарных идеологий – и всё это на фоне постоянных военных конфликтов – вот неполный перечень того, что может ждать мир в ближайшие десятилетия, предупреждает эксперт.

"Не нужно себя обманывать и думать, что завтра всё закончится, – призывает Анна Малкина. – Никакой Альянс не сможет решить этот вопрос силовым или дипломатическим путем. Среди противников — ядерные государства, возглавляемые лидерами-диктаторами, абсолютно непредсказуемыми в своих намерениях и поступках. Поэтому НАТО будут действовать осторожно, давая им шанс на возобновление конструктивного диалога или, возможно, восстановление пусть и временного, но статус-кво".

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