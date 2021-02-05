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В КСУ рассказали, чем сейчас занимается Тупицкий

В пресс-службе ведомства рассказали, что глава КСУ работает дистанционно

сегодня, 15:23
Автор:

Елизавета Черных

В связи с тем, что Управление государственной охраны не допускает главу Конституционного суда Александра Тупицкого к рабочему месту, он выполняет свои должностные обязанности дистанционно. Данную информацию обнародовало издание "Укринформ", ссылаясь на ответ информационный запрос. 

В КСУ рассказали, чем сейчас занимается Тупицкий

В КСУ рассказали, чем сейчас занимается Тупицкий - фото из открытых источников

Как заявили в КСУ, выполнение Александром Тупицким дистанционной работы не влечет за собой никаких ограничений объема трудовых прав, а также предусматривает оплату труда в полном объеме и в сроки, определенные законодательством Украины.

В пресс-службе ведомства также заявили, что "учитывая законодательно предусмотренную процедуру избрания председателя суда, упомянутый указ президента Украины Владимира Зеленского не влечет отстранение Тупицкого от должности председателя Конституционного суда Украины". 

Напомним, что 29 декабря президент Украины Владимир Зеленский временно лишил полномочий главу главного государственного суда Украины Александра Тупицкого. Срок отстранения — два месяца. Сообщалось, что в самом Конституционном Суде не признали данное решение главы государства. 

Также известно, что председатель Конституционного суда Александр Тупицкий обжаловал в Верховном суде указ президента Владимира Зеленского об отстранении его от должности в КСУ, однако в инстанции отказались рассматривать иск главы Суда.  О том, как могут развиваться события в дальнейшем и о том, каков будет результат противостояния с читателями “Комментариев” поделились украинские эксперты.

Ранее портал "Комментарии" писал, чем может обернуться противостояние КСУ и Офиса президента для Украины. 


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Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3185083-u-ksu-zaavlaut-so-tupickij-pracue-distancijno.html
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