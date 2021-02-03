Чем закончится отстранение Тупицкого: прогнозы экспертов

Глава Конституционного суда Александр Тупицкий обжаловал в Верховном суде указ президента Владимира Зеленского об отстранении его от должности председателя КСУ.

Коллаж "Комментариев" - автор Дмитрий Романюк

О том, как могут развиваться собітия в дальнейшем и о том, каков будет результат противостояния с читателями “Комментариев” поделились украинские эксперты.

"Налицо правовая коллизия"

Указ Президента Украины Владимира Зеленского "Об отстранении от должности судьи Конституционного суда Украины" от 29 декабря 2020 года, главы Конституционного суда Александра Тупицкого породил множество противоречий не только в политической плоскости, но и юридической. На это обращает внимание адвокат, руководящий партнер в Юридической фирме Patriot.Legal Денис Бондар.

"Ст. 149 Конституции Украины определяет четкий перечень условий, при которых полномочия судьи КСУ прекращаются. Ни в едином предложении этой статьи не сказано о том, что президент уполномочен отстранять судей Конституционного суда. Однако Офис президента решил хитро выйти из ситуации — и сослался на ч. 3 ст. 154 Уголовно-процессуального кодекса (УПК), в которой сказано, что президент может отстранять от должности лицо, которое он же и назначил. Тупицкого назначал Виктор Янукович в мае 2013-го, будучи президентом Украины. При этом точной процедуры такого отстранения нет. Чем и воспользовались в ОП", — отмечает Денис Бондар.

Он подчеркивает, что у нас в стране принцип верховенства права. Это означает, что нижестоящий нормативный акт, не может противоречить вышестоящему.

"То есть, положения УПК не могут противоречить Конституции Украины. Налицо правовая коллизия, хотя таких коллизий в украинском законодательстве довольно много, — говорит Денис Бондар. — Исходя из вышеизложенного, если суд будет руководствоваться законом, а не политической необходимостью, то шансы на обжалование в Верховном Суде своего отстранения у Александра Тупицкого высоки".

"Нас ожидает длительный судебный сериал"

Преподаватель Киевского национального университета (КНУ) имени Тараса Шевченко, политолог Петр Олещук подчеркивает, что глава КСУ после ряда попыток взять помещение суда "штурмом", наконец перешел в правовое поле в попытках отстоять собственную позицию.

"После первых заявлений о том, что Указ президента якобы "юридически ничтожен", Тупицкий всё же вынужден признать, что Указ о его отстранении — это правовая реальность. И ее можно только обжаловать в установленном законом порядке. При этом, на всё время судебного рассмотрения Указ продолжает действовать. А следовательно — Тупицкий сейчас отстранен от исполнения своих обязанностей", — поясняет Петр Олещук.

По его словам, скорее всего, нас ожидает длительный судебный "сериал", в котором Тупицкий попытается использовать свое влияние среди коллег.

"В то же время, похоже, что его надежды подключить общественность и спровоцировать протест не оправдались, — говорит Петр Олещук. — Всё же, Тупицкий — слишком одиозная фигура. Даже по меркам украинских судов. Никто открыто его поддерживать не будет, ибо подозрения в его адрес — более чем убедительны. Конечно, сейчас будут попытки использовать конфликт резидента и КСУ в политических целях. Например, ОПЗЖ может попытаться опротестовать решения СНБО о блокировании каналов "группы Медведчука". Впрочем, пока всё это выглядит туманным".

Как сообщал портал "Комментарии", скандально известный глава Конституционного Суда Украины Александр Тупицкий считает, что ему хотят вручить липовое подозрение.

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