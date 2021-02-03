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Верховный суд объяснил, почему отказался рассматривать отстранение главы КСУ

В Верховном суде отказались рассматривать иск Александра Тупицкого

сегодня, 22:30
Автор:

Ольга Чародий

Верховный суд отказался открывать производство по делу №9901/20/21 об отстранении Александра Тупицкого с должности главы Конституционного суда Украины. Об этом говорится в заявлении Верховного суда на странице в Facebook.

Верховный суд объяснил, почему отказался рассматривать отстранение главы КСУ

Верховный суд (фото из открытых источников)

Верховный суд пояснил, что нужно обратиться в Конституционный суд.

"Верховный суд отметил, что согласно ч. 2 ст. 19 КАС Украины юрисдикция административных судов не распространяется на дела, в частности, отнесенные к юрисдикции КСУ", — пояснили в суде.

Суд отметил, что правовой статус президента Украины относится к сфере конституционных правоотношений. поэтому официальное толкование Конституции Украины является исключительным полномочием Конституционного Суда.

Президент Украины Владимир Зеленский отстранил на два месяца от исполнения обязанностей судьи главу Конституционного суда Украины Александра Тупицкого. Главу КСУ Александра Тупицкого подозревают в подкупе свидетеля и введении в заблуждение суда путем использования заведомо ложных показаний свидетеля.

Напомним, Александр Тупицкий считает, что ему хотят вручить липовое подозрение. Соответственное заявление главы суда опубликовано на официальном сайте ведомства. О подобной возможности, как сообщается в документе, Тупицкого информировали достоверные источники, ссылаясь на Офис Президента.

"Вручение" подозрения якобы запланировано на вечер 13 января, когда Александр Тупицкий вместе с семьей вернется в Украину из отдыха в Дубае. Сам же глава КСУ считает подобное исключительно публичным шоу с элементами инсценировки для СМИ.


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Источник: https://www.facebook.com/supremecourt.ua/posts/891222198319333
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