Противостояние Офиса президента и КСУ: чем может обернуться "битва" для Украины

Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении председателю Конституционного Суда Украины (КСУ) Александру Тупицкому, которого не пускают на работу. В свою очередь, Тупицкий направил в Офис Генерального прокурора официальное заявление, в котором акцентировал, что не имеет статуса подозреваемого ни в одном уголовном производстве. К чему ведет противостояние Офиса президента и подконтрольных ему структур с КСУ? Какой исход этой битвы был бы более благоприятен для Украины? "Комментарии" искали ответы на эти вопросы вместе с экспертами.

Коллаж: Д. Романюк/Comments.uа

Отметим, что в конце октября Госбюро расследований возбудило производства в отношении Тупицкого. Это произошло после того, как КСУ признал не соответствующей Конституции статью 366-1 УКУ, предусматривающую уголовную ответственность за ложь в декларации.

Позже Офис Генпрокурора сообщил Тупицкому о подозрении. Ему вменяют осуществление воздействия на свидетеля путем подкупа, а также предоставление заведомо ложных показаний свидетеля (ст. 386 и ч.2 ст. 384 УК Украины). Президент Зеленский в конце декабря отстранил Тупицкого от должности председателя КСУ на два месяца. 19 января Управление госохраны под этим предлогом не пустило Тупицкого в здание КСУ.

Противостояние перешло на личный уровень – Тупицкий-Зеленский

Директор Агентства моделирования ситуаций (АМС) Виталий Бала считает, что ситуация с КСУ уже становится негативно визитной карточкой Украины для наших партнеров. И достаточно серьезно влияет на доверие к государственным институциям.

"Управление государственной охраны не пускает главу КСУ на работу. При том, что не в компетенции президента увольнять или отстранять представителей Констсуда, — отмечает Виталий Бала. – Противостояние перешло на личный уровень – Тупицкий-Зеленский. А когда так, здравый смысл отходит на задний план. На передний же выходят эмоции. Эмоция Зеленского – "я прав, как я сказал, так и будет"... Можно по-разному относиться к Тупицкому (у меня к нему немало неприятных вопросов), но действия Зеленского в этом противостоянии напоминают мне пародию на диктатора. Лишь диктаторы позволяют себе использовать элементы силовых структур вне присущих им функций, попирая верховенство права. То же самое делает Зеленский. Но пародийность в том, что у него и близко нет поддержки диктаторских режимов. А его 73% остались в 2019-м. Сейчас уровень поддержки примерно на треть меньше".

По мнению Виталия Балы, после выводов Венецианской комиссии, которая напомнила Зеленскому, что у него нет права распускать КСУ (как он предлагал в своем законопроекте, не поддержанном даже Радой), следовало искать конструктивный выход из ситуации. Ряд шагов, приняв определенные документы, сделал парламент, разблокировав е-декларации и их проверку. Но Офис президента (ОП) продолжает обострять… Начиная бить точечно. Теперь уже по главе КСУ.

"Действия власти непрогнозируемы. Она уже столько раз выходила за рамки правового поля, что предсказать дальнейшие шаги сложно, — отмечает директор АМС. – Именно эмоции, а не рассудок, знания или опыт влияют на принятие решений. Которые не выдерживают критики с точки зрения правомерности. И как бы ни разрешилось противостояние ОП с КСУ, ничего хорошего для имиджа Украины не будет. Только негатив. Внутри же страны люди смотрят на это "бодание" как на некий сериал".

Проблема в точности определения полномочий и президента и суда

Политический эксперт, консультант по политическому и антикризисному PR Татьяна Лупова напоминает, что борьба президента с Конституционным судом возникает не впервые. По ее мнению — проблема в точности определения полномочий и президента и суда.

"Кто понимает, какими полномочиями наделен президент в парламентско-президентской республике? А какими он на самом деле пользуется? К какой ветви власти относится президент? Ведь они у нас четко определены: судебная власть есть, КСУ относится к ней. Также есть законодательная — это не про президента, — отмечает эксперт. — А исполнительная власть — президент относится сюда или нет?"

Разделение полномочий и ветвей власти призваны не позволить сосредоточения ее в одних руках. На этом держится демократия, отмечает Татьяна Лупова. Что же происходит у нас?

"Все понимали, что закон, из-за которого начался конфликт президента и КСУ, не идеален. Рано или поздно это могло выстрелить. А дальше всё должно идти по одной простой логике: не знаешь, как поступить — поступи по закону. Но, увы, наша власть не готова к долгим сценариям, им хочется всё быстро и легко. Тогда это идет вразрез с законом", — считает эксперт.

Татьяна Лупова уверена: "Давление на главу суда через правоохранительные органы, которые подотчетны президенту — посягательство на независимую ветвь власти. Такую историю мировое сообщество явно не пропустит мимо. Пока Тупицкий действует в правовом поле, а президент нет — выигрывает глава суда. Правильно было бы всем вернуться в рамку закона, чтобы, как минимум, не привлекать новые осуждающие комментарии международных организаций".

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