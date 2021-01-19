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Охрана снова не пускает Тупицкого в КСУ

В пресс-службе Конституционного Суда отметили, что неосуществление административных функций главы суда приведет к дестабилизации работы всего учреждения

сегодня, 12:35
Автор:

Елизавета Черных

Управление государственной охраны снова не допускают нескольких судей Конституционного суда на их рабочие места. В их числе и глава КСУ Александр Тупицкий. Данную информацию обнародовали в телеграмм-канале Pavlovsky News.

Охрана снова не пускает Тупицкого в КСУ

Александр Тупицкий - фото из открытых источников

Как передает канал, судей не впускали сначала во двор, а затем и в само здание суда. 

"По словам Александра Тупицкого, указанное является очередной попыткой противоправного вмешательства в деятельность Председателя Конституционного Суда Украины, препятствием выполнению им своих служебных обязанностей, направленным на блокирование работы Конституционного Суда Украины в целом", — заявили на официальном сайте КСУ. 

Более того, в пресс-службе Конституционного Суда отметили, что неосуществление административных функций главы суда приведет к нарушению работы всей инстанции.

Напомним, что 29 декабря президент Украины Владимир Зеленский временно лишил полномочий главу главного государственного суда Украины Александра Тупицкого. Срок отстранения — два месяца. Известно, что в самом Конституционном Суде не признали данное решение главы государства

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что скандально известный глава Конституционного Суда Украины Александр Тупицкий считает, что ему хотят вручить липовое подозрение. Соответственное заявление главы суда опубликовано на официальном сайте ведомства. Также стало известно, что в Конституционном Суде Украины опровергли информацию о слишком дорогостоящем отдыхе Александра Тупицкого. Соответствующая информация размещена отделом коммуникаций КСУ и правового мониторинга на официальном сайте организации.





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Источник: https://t.me/pavlovskynews/7867
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