Усиленный контроль в Украине после теракта и карантин на все лето: какой была среда

Карантин - на все лето. Сегодня, 22 июля, во время заседания Кабинета министров Украины приняли решение внести в повестку дня вопрос о продлении адаптивного карантина до 31 августа. В результате, министры продлили его, как минимум, до конца лета. По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, адаптивный карантин уже доказал свою эффективность в борьбе с эпидемией коронавируса.

Эхо теракта. По факту событий в Луцке, произошедших 21 июля, Служба безопасности Украины совместно с полицией открыла четыре уголовных производства в отношении Максима Кривоша (Плохого). Луцкому захватчику инкриминируют захват заложников, незаконное владение огнестрельным оружием, боевыми припасами и взрывоопасными веществами, покушение на жизнь представителя правоохранительных органов и террористический акт, что предусматривает пожизненное заключение. Как сообщает источник, судебное заседание по делу Максима Плохого состоится в четверг, 23 июля. На данный момент подозреваемый находится в следственном изоляторе.

Отметим, что задержание луцкого террориста вызывает ряд вопросов. На видео видно, что Максим Кривош (Максим Плохой) отпустил всех людей, после чего спокойно вышел из автобуса. Прошла почти минута, прежде чем к нему подошли правоохранители, обыскали, надели наручники, уложили на асфальт лицом вниз. Затем к месту происшествия вдруг подъехал спецназ на БТР, предварительно использовав светошумовую гранату. Замглавы МВД Антон Геращенко заявил, что спецназ использовал светошумовые гранаты и БТР после задержания, "чтобы подавить волю" террориста. В эксклюзиве “Комментариев” эксперты пояснили, что на самом деле произошло вчера вечером.

Усиленный контроль. После теракта в Луцке Национальная полиция усилила меры безопасности в 9 областях Украины. Чтобы не допустить дестабилизации криминогенной обстановки, копы начали усиленно работать на территории Винницкой, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областей.

По информации правоохранителей, отряды, в составе которых полицейские и нацвардейцы, будут патрулировать улицы, вокзалы и места с повышенным скоплением людей. Кроме того, на въездах и выездах из областных центров выставили мобильные посты, где копы могут проверить документы у подозрительных лиц и провести поверхностный осмотр. Особое внимание обращают на подозрительные вещи и предметы (пакеты, коробки, ящики), в которых может быть взрывчатка. l

Испытание для НБУ. Новый председатель Нацбанка Украины Кирилл Шевченко сообщил, что курс его работы в НБУ будет базироваться на четырех основных направлениях: реальное восстановление кредитования (речь о реальном секторе экономики); снижение "плохих портфелей" в банках; сохранение макрофинансовой стабильности; продолжение и углубление сотрудничества с международными партнерами. С какими сложностями он может столкнуться, пытаясь реализовать данные направления работ - об этом “Комментариям” рассказали эксперты.





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