Области Украины начали охранять в усиленном режиме: что могут проверить полицейские

После вчерашнего теракта в Луцке Национальная полиция усиливает меры безопасности в 9 областях Украины. Чтобы не допустить дестабилизацию криминогенной обстановки, копы будут усиленно работать на территории Винницкой, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областей.

По информации правоохранителей, отряды, в составе которых - полицейские и нацвардейцы, будут патрулировать улицы, вокзалы и места с повышенным скоплением людей. Кроме того, на въездах и выездах из областных центров выставили мобильные посты, где копы могут:





- проверить документы у подозрительных лиц и провести поверхностный осмотр;



- проверка авто с целью найти взрывное устройства в тех транспортных средствах, которые по внешним признакам не используются владельцами длительное время;



- особое внимание обращают на подозрительные вещи и предметы (пакеты, коробки, ящики), в которых может быть взрывчатка.

Тем временем на Волыни, где вчера произошел захват автобуса, работают взрывотехники, и копы просят с пониманием отнестись к привентивным мерам.





Ранее "Комментарии" сообщали, что в Сеть выложили видео задержания Максима Плохого (Кривоша), который вчера утром захватил автобус в Луцке с 13 заложниками. Интересно, что эффектному задержанию террориста предшествовало то, что Плохой вышел из автобуса без оружия и напротяжении пары минут разводил руками.

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