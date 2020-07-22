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СБУ открыла против Максима Плохого четыре уголовных производства

В четверг, 23 июля, состоится заседание суда

сегодня, 12:29
Автор:

Владимир Лавский
СБУ открыла против Максима Плохого четыре уголовных производства

По факту событий в Луцке, произошедших 21 июля, Служба безопасности Украины совместно с полицией открыла четыре уголовных производства против Максима Плохого. Об этом сообщает полиция Волынской области. 

Луцкому захватчику инкриминируют захват заложников, незаконное владение огнестрельным оружием, боевыми припасами и взрывоопасными веществами, покушение на жизнь представителя правоохранительных органов и террористический акт.

Как сообщает источник, судебное заседание по делу Максима Плохого состоится в четверг, 23 июля. На данный момент подозреваемый находится в следственном изоляторе. 

Как ранее сообщали "Комментарии", Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко поделился деталями задержания Максима Плохого в Луцке.

"Методика проведения спецопераций, как вы понимаете, имеет свои особенности. Например, мы не были точно уверены, что он будет делать дальше: взрывать гранату, либо совершать иные действия, которые могут навредить заложникам. Мы же не видели, что там у него было под одеждой, сколько оружия Плохой там прятал. Поэтому мы приняли решение о психологическом давлении на преступника. Для этого сделали несколько выстрелов, иные шумовые эффекты, и его психика поддалась. Поэтому Плохой не сделал ничего плохого", - сообщил Геращенко.


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