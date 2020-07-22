Экшен с БТР и гранатой: эксперты проанализировали действия спецназа во время теракта в Луцке

Задержание луцкого террориста, который вчера захватил автобус с 13 людьми, вызывает ряд вопросов. На видео видно, что Максим Кривош (Максим Плохой) отпустил всех людей, после чего спокойно вышел из автобуса. Прошла почти минута, прежде чем к нему подошли правоохранители, обыскали, надели наручники, уложили на асфальт лицом вниз. Затем к месту происшествия вдруг подъехал спецназ на БТР, предварительно использовав светошумовую гранату. Замглавы МВД Антон Геращенко заявил, что спецназ использовал светошумовые гранаты и БТР после задержания, "чтобы подавить волю" террориста. В эксклюзиве “Комментариев” эксперты пояснили, что на самом деле произошло вчера вечером.

Нескоординированность действий

Организация и проведение антитеррористической операции, которую по сути возглавлял глава МВД Арсен Аваков (хоть, по закону, ею должен был руководить Антитеррористический центр (АТЦ) СБУ), прошла удачно – отмечает эксперт по вопросам сектора обороны и безопасности Олег Стариков.

“Главное, что все люди были освобождены. Это – основная задача. Но для чего было это представление со стороны "Альфы" – с подлетом на БТР, бросанием гранаты уже после того, как террорист сдался? Это еще больше напугало и без того перепуганных людей, которые с утра находились в закрытом помещении, без еды, без воды (лишь к вечеру ее получили), без возможности сходить в туалет, под угрозой смерти?" - задается вопросом Стариков.

По мнению эксперта, всё случилось из-за нескоординированности действий между штабом, который возглавлял Аваков, и между силовым подразделением "Альфы", которое возглавлял другой руководитель.

"Понятно, почему не решились на силовой захват. Помещение маленькое. Бросая внутрь автобуса гранаты, можно контузить всех. А это – инвалидность. Так что тактика переговоров была верной. Но "представление", устроенное уже после сдачи так называемого Максима Плохого, конечно, серьезно смазало общую картину, – считает Олег Стариков. – К счастью, нескоординированность действий представителей МВД и спецов из СБУ, которые занимались оперативной и силовой составляющей, обошлась без жертв. Но сам факт, безусловно, настораживает".

“Силовики не были готовы”

Бывший работник СБУ и консультант Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны безопасности Иван Ступак также отмечает, что главный критерий проведения подобных операций по освобождению заложников – это отсутствие человеческих жертв.

"Практика проведения подобных операций во всем мире очень схожа, – говорит эксперт. – Разнятся только лишь деталями: скрытое приближение группы спецназа к захваченному объекту, отвлечение внимание захватчиков массированной стрельбой в воздух или путем подрыва свето-шумового заряда и мгновенный штурм, на который уходит 10-15 секунд".

Во время луцкого штурма все элементы операции были правильными и выверенными, но не своевременными, подчеркивает Иван Ступак.

"Похоже, сам факт добровольной сдачи захватчика властям был очень неожиданным. Силовики не были к нему готовы и в какой-то мере это спутало все карты, – считает эксперт. – В данном случае руководители операции по освобождению заложников, в которой задействовали даже президента Украины, рассудили, что самой эффектной, политически выгодной и красивой концовкой будет именно экшен с физическим захватом с использованием спецназа, бронетехники, а также применением свето-шумовой гранаты. В итоге всё произошло с некоторым опозданием и так сильно взбудоражило общественность и соцсети".

Ранее заместитель директора Украинского института исследования экстремизма Богдан Петренко проанализировал для издания "Комментарии" вчерашний захват автобуса с заложниками и антитеррористическую операцию.





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