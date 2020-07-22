kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 22.07.2020

BTC/USD

9324.56

ETH/USD

242.83

LTC/USD

43.35

НБУ 22.07.2020

USD/UAH

28.05

EUR/UAH

32.30

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Срываем маски
migrants
Записки эмигранта
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество происшествия Захват автобуса в Луцке: в МВД объяснили, почему спецназ прибыл уже после задержания преступника
commentss НОВОСТИ Все новости

Захват автобуса в Луцке: в МВД объяснили, почему спецназ прибыл уже после задержания преступника

Это был акт "психического подавления преступника"

сегодня, 11:35
Автор:

Владимир Лавский
Захват автобуса в Луцке: в МВД объяснили, почему спецназ прибыл уже после задержания преступника

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко поделился деталями задержания Максима Плохого в Луцке. Об этом он рассказал в интервью "1+1". 

В частности, Геращенко объяснил, почему спецназ начал действовать уже после того, как террорист минуту стоял у автобуса и ждал полиции. 

"Методика проведения спецопераций, как вы понимаете, имеет свои особенности. Например, мы не были точно уверены, что он будет делать дальше: взрывать гранату, либо совершать иные действия, которые могут навредить заложникам. Мы же не видели, что там у него было под одеждой, сколько оружия Плохой там прятал. Поэтому мы приняли решение о психологическом давлении на преступника. Для этого сделали несколько выстрелов, иные шумовые эффекты, и его психика поддалась. Поэтому Плохой не сделал ничего плохого", - сообщил Геращенко.

Как ранее писали "Комментарии", заложники луцкого террориста рассказали о единственном требовании Максима Плохого. Заложники Максима Плохого рассказали о захвате автобуса и поведении преступника во время теракта. В сюжете журналиста Андрея Гнатюка заложники говорят, что после произошедшего чувствуют себя удовлетворительно и что Плохой относился к ним хорошо.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!