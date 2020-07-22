Захват автобуса в Луцке: в МВД объяснили, почему спецназ прибыл уже после задержания преступника

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко поделился деталями задержания Максима Плохого в Луцке. Об этом он рассказал в интервью "1+1".

В частности, Геращенко объяснил, почему спецназ начал действовать уже после того, как террорист минуту стоял у автобуса и ждал полиции.

"Методика проведения спецопераций, как вы понимаете, имеет свои особенности. Например, мы не были точно уверены, что он будет делать дальше: взрывать гранату, либо совершать иные действия, которые могут навредить заложникам. Мы же не видели, что там у него было под одеждой, сколько оружия Плохой там прятал. Поэтому мы приняли решение о психологическом давлении на преступника. Для этого сделали несколько выстрелов, иные шумовые эффекты, и его психика поддалась. Поэтому Плохой не сделал ничего плохого", - сообщил Геращенко.

Как ранее писали "Комментарии", заложники луцкого террориста рассказали о единственном требовании Максима Плохого. Заложники Максима Плохого рассказали о захвате автобуса и поведении преступника во время теракта. В сюжете журналиста Андрея Гнатюка заложники говорят, что после произошедшего чувствуют себя удовлетворительно и что Плохой относился к ним хорошо.

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