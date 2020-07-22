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Главная Новости Общество происшествия Заложники луцкого террориста рассказали о единственном требовании Максима Плохого (видео)
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Заложники луцкого террориста рассказали о единственном требовании Максима Плохого (видео)

Максим Кривош (Плохой), по словам заложников, во время теракта в Луцке выдвинул им единственное требование

сегодня, 10:52
Автор:

Елена Волкова
Заложники луцкого террориста рассказали о единственном требовании Максима Плохого (видео)

Заложники Максима Плохого рассказали о захвате автобуса и поведении преступника во время теракта. В сюжете журналиста Андрея Гнатюка заложники говорят, что после произошедшего чувствуют себя удовлетворительно и что Плохой относился к ним хорошо. 


“Хорошо к нам относились, ничего не скажу. В туалет он нам предлагал, ведро стояло. А на улицу не отпускал", – говорит заложница Наталья Босая. 

Вторит ей и Руслана, которая также находилась в захваченном автобусе. По ее словам, единственным требованием Максима Плохого было вести себя спокойно и не совершать лишних движений.

По словам замминистра МВД Антона Геращенко, в данный момент Максим Кривош (настоящее имя захватчика) находится в СИЗО. В скором времени ему должны избрать меру пресечения в суде.

Ранее "Комментарии" сообщали, что в Сеть выложили видео задержания Максима Плохого (Кривоша), который вчера утром захватил автобус в Луцке с 13 заложниками. Интересно, что эффектному задержанию террориста предшествовало то, что Плохой вышел из автобуса без оружия и на протяжении пары минут разводил руками.


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