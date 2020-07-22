Заложники луцкого террориста рассказали о единственном требовании Максима Плохого (видео)

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Елена Волкова
Заложники Максима Плохого рассказали о захвате автобуса и поведении преступника во время теракта. В сюжете журналиста Андрея Гнатюка заложники говорят, что после произошедшего чувствуют себя удовлетворительно и что Плохой относился к ним хорошо.
“Хорошо к нам относились, ничего не скажу. В туалет он нам предлагал, ведро стояло. А на улицу не отпускал", – говорит заложница Наталья Босая.
Вторит ей и Руслана, которая также находилась в захваченном автобусе. По ее словам, единственным требованием Максима Плохого было вести себя спокойно и не совершать лишних движений.
По словам замминистра МВД Антона Геращенко, в данный момент Максим Кривош (настоящее имя захватчика) находится в СИЗО. В скором времени ему должны избрать меру пресечения в суде.
Ранее "Комментарии" сообщали, что в Сеть выложили видео задержания Максима Плохого (Кривоша), который вчера утром захватил автобус в Луцке с 13 заложниками. Интересно, что эффектному задержанию террориста предшествовало то, что Плохой вышел из автобуса без оружия и на протяжении пары минут разводил руками.
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