Украину накрыл "антикоррупционный всплеск": о чем говорят недавние события, какие выводы

В Украине вечером в среду, 22 мая, произошел какой-то "антикоррупционный бум новостей". Сперва появилась информация, что сотрудники САП и Нацполиции пришли с обысками в НАБУ. Потом уточнение, что речь не о помещении НАБУ, а в доме одного из сотрудника бюро. Также САП сообщила, что подозревает в незаконном обогащении на миллионы бывшего заместителя главы Офиса президента Андрея Смирнова. О чем говорит этот "антикоррупционный всплеск"? Что важно понять Украине? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

НАБУ. Фото: из открытых источников

В ходе всех этих обысков и расследований важны результаты

Кандидат политических наук, политолог Алексей Якубин считает, что ситуацию, когда антикоррупционные органы проводят друг у друга обыски, можно охарактеризовать древнеримским изречением "а, кто будет сторожить самих стражей?". То есть, поясняет он, по факту, так как у нас есть "энное" количество антикоррупционных структур, они осуществляют некий контроль друг за другом.

"Плюс – так как у нас их довольно много, и они претендуют на, я бы сказал, главную роль в сфере борьбы с коррупцией, им в общественном плане нужно демонстрировать, что именно они тут – главные", – отмечает политолог.

По его мнению, важно, чтоб в ходе всех этих обысков и расследований имел место не только взаимный контроль, но и результаты. С судами и посадками, с очищением власти от коррупционеров.

"А некая конкуренция между антикоррупционными органами — это даже хорошо. Куда лучше, чем если бы они имели условную договоренность не трогать друг друга", – уверен Алексей Якубин.

Рыба гниет с головы

Экономист, глава движения #SaveФОП и Союза защиты предпринимательства Сергей Доротич акцентирует, что лишь далекие от политики, от наших реалий люди могут считать, что от этого "антикоррупционного бума" будет какой-то результат.

У нас практически нет случаев посадки топ-чиновников, задержанных после громких обвинений, подчеркивает он. Примеры того же экс-главы Государственной фискальной службы Романа Насирова (который долго прятался под одеялом, а в итоге вышел на свободу под солидный залог), наркобаронов (которых никто не может реально посадить), нардепов (которые даже с огромным количеством улик против них не получают сроков) говорят сами за себя.

"К тому же, следует помнить, что рыба гниет с головы. И иллюзия, которую нам преподносят под соусом якобы активной борьбы с коррупцией, это просто выпуск пара. На самом деле коррупция у нас – на самых верхах. Но если даже с более низким ее уровнем никто толком не борется, что уж говорить о высшем. О том же Офисе президента, глава которого влияет на все процессы. О том же председателе Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данииле Гетманцеве. Тендеры, продажа земли за бесценок, а яиц по 17 гривен за штуку – это всё не может проходить мимо них. Но они – во всём белом. Хоть коррупционные скандалы у нас не утихают, как не прекращают появляться законопроекты за гранью здравого смысла, приниматься законы, нарушающие базовые права и свободы", – констатирует Сергей Доротич.

На этом фоне иллюзорные, показушные обыски, подозрения и даже задержания – просто театр, отвлечение внимания от реальных проблем и реальных их генераторов, уверяет эксперт.

Надо радикально менять отношение общества к коррупции

Бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий, председатель Луганской ВГА (2015-2016 годы), руководитель и основатель волонтерской группы "Народный тыл" Георгий Тука рассуждает так:

"Проблема коррупции в Украине куда глубже, чем принято считать. После победы над российским агрессором приоритетом для нас должно стать восстановление нашей страны из руин, возвращение к построению демократического общества, уход от авторитаризма, к которому мы скатились. Возрождение экономики, борьба с коррупцией".

Но это, подчеркивает эксперт, должно стать не публицистическими, не политическими, а реальными приоритетами.

"Потому что у нас зачастую политики много рассказывают о борьбе с коррупцией, но сами параллельно с этим грабят страну", – поясняет Георгий Тука.

Наше общество, акцентирует он, ранее занимало максимально толерантное отношение к коррупции. Терпимое. Так ее не побороть. Надо радикально менять отношение общества к этому явлению, уверен эксперт.

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