Украину накрыл "антикоррупционный всплеск": о чем говорят недавние события, какие выводы

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Кравцев Сергей
В Украине вечером в среду, 22 мая, произошел какой-то "антикоррупционный бум новостей". Сперва появилась информация, что сотрудники САП и Нацполиции пришли с обысками в НАБУ. Потом уточнение, что речь не о помещении НАБУ, а в доме одного из сотрудника бюро. Также САП сообщила, что подозревает в незаконном обогащении на миллионы бывшего заместителя главы Офиса президента Андрея Смирнова. О чем говорит этот "антикоррупционный всплеск"? Что важно понять Украине? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.
НАБУ. Фото: из открытых источников
Кандидат политических наук, политолог Алексей Якубин считает, что ситуацию, когда антикоррупционные органы проводят друг у друга обыски, можно охарактеризовать древнеримским изречением "а, кто будет сторожить самих стражей?". То есть, поясняет он, по факту, так как у нас есть "энное" количество антикоррупционных структур, они осуществляют некий контроль друг за другом.
По его мнению, важно, чтоб в ходе всех этих обысков и расследований имел место не только взаимный контроль, но и результаты. С судами и посадками, с очищением власти от коррупционеров.
Экономист, глава движения #SaveФОП и Союза защиты предпринимательства Сергей Доротич акцентирует, что лишь далекие от политики, от наших реалий люди могут считать, что от этого "антикоррупционного бума" будет какой-то результат.
У нас практически нет случаев посадки топ-чиновников, задержанных после громких обвинений, подчеркивает он. Примеры того же экс-главы Государственной фискальной службы Романа Насирова (который долго прятался под одеялом, а в итоге вышел на свободу под солидный залог), наркобаронов (которых никто не может реально посадить), нардепов (которые даже с огромным количеством улик против них не получают сроков) говорят сами за себя.
На этом фоне иллюзорные, показушные обыски, подозрения и даже задержания – просто театр, отвлечение внимания от реальных проблем и реальных их генераторов, уверяет эксперт.
Бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий, председатель Луганской ВГА (2015-2016 годы), руководитель и основатель волонтерской группы "Народный тыл" Георгий Тука рассуждает так:
Но это, подчеркивает эксперт, должно стать не публицистическими, не политическими, а реальными приоритетами.
Наше общество, акцентирует он, ранее занимало максимально толерантное отношение к коррупции. Терпимое. Так ее не побороть. Надо радикально менять отношение общества к этому явлению, уверен эксперт.
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