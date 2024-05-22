Никаких обысков в помещении НАБУ не было: куда действительно пришла Нацполиция

Сотрудники Специализированной антикоррупционной прокуратуры провели обыск в доме сотрудника НАБУ, отметил Виталий Шабунин. По его информации, никаких обысков или следственных действий в помещениях НАБУ не производилось.

Виталий Шабунин

"Источники из НАБУ, сознательно вводили в заблуждение журналистов. И не только относительно места обыска",

– подчеркнул Шабунин.

Кроме того, он подчеркнул, что Специализированная антикоррупционная прокуратура осуществляет процессуальное руководство по расследованию, которое проводит внутренний контроль НАБУ. По его словам, производство было начато после служебной записки разоблачителя – сотрудника НАБУ.

"Слишком многие стейкхолдеры знают суть и масштаб проблемы, чтобы источники в НАБУ отпетляли от нее, обманывая журналистов. Самым интересным в развитии этой истории будет решение Директора НАБУ Кривоноса. Они четко продемонстрируют, кто действительно управляет Бюро",

– подчеркнул Шабунин.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что стало известно о том, что сотрудниками САП и Нацполиции проводятся обыски в НАБУ. Как отметил журналист Юрий Бутусов, с санкции специального антикоррупционного прокурора Александра Клименко прокуроры САП и сотрудники департамента стратегических расследований Нацполиции проводят обыски у одного из детективов спецподразделения НАБУ. Известно, что детектив работал под прикрытием. Якобы основанием для проведения обысков стало дело о разглашении данных досудебного расследования по резонансному коррупционному делу.

Кроме того, журналист утверждает, что акция антикоррупционной прокуратуры продемонстрировала конфликт между двумя антикоррупционными органами. Последствия этого конфликта, по его мнению, могут быть совершенно непредсказуемы.





