САП и Нацполиция провели обыски в НАБУ: к чему приведет конфликт антикоррупционеров

Специализированная антикоррупционная прокуратура совместно с Нацполицией проводит обыски в НАБУ. Как сообщил журналист Юрий Бутусов, это событие является беспрецедентным и шокирующим.

НАБУ

По его словам, с санкции специального антикоррупционного прокурора Александра Клименко прокуроры САП и сотрудники департамента стратегических расследований Нацполиции проводят обыски у одного из детективов спецподразделения НАБУ, который проводил работу под прикрытием. Основанием для обысков стало дело о разглашении данных досудебного расследования.

"Сотрудники НАБУ откровенно шокированы, что руководитель САП Клименко, сам бывший детектив НАБУ, привлек к действиям против НАБУ ДСР Нацполиции – одно из самых коррумпированных правоохранительных подразделений, выполняющего команды всесильного замглавы офиса президента Олега Татарова – который в свое время был одним из подозреваемых НАБУ",

– подчеркнул Бутусов.

Как сообщил журналист, подразделение агентов под прикрытием является наиболее тайным в НАБУ, и то, что Клименко фактически предоставил полиции и Олегу Татарову доступ ко многим материалам работы этого подразделения, должно иметь очень серьезные последствия.

При этом Бутусов уверен, что сегодняшняя акция САП продемонстрировала конфликт между двумя антикоррупционными органами. Его последствия, добавляет журналист, будут непредсказуемыми, поскольку дело может задеть многих руководителей.

Со стороны САП необходимость срочных обысков объясняется утечкой информации по одному из самых резонансных уголовных дел, касающейся одного из ключевых организаторов одной крупной коррупционной схемы.

При этом Бутусов предположил, что обыски в НАБУ могут быть не последними, и среди фигурантов могут оказаться чиновники антикоррупционного бюро.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , есть ли смысл в работе НАБУ и САП.



