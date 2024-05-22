logo

BTC/USD

70175.65

ETH/USD

3748.32

LTC/USD

86.89

USD/UAH

40.10

EUR/UAH

43.65

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество работа и карьера САП и Нацполиция провели обыски в НАБУ: к чему приведет конфликт антикоррупционеров
commentss НОВОСТИ Все новости

САП и Нацполиция провели обыски в НАБУ: к чему приведет конфликт антикоррупционеров

Сотрудники САП и Нацполиции пришли с обысками в НАБУ. Как отмечает журналист Юрий Бутусов, сотрудники НАБУ шокированы действиями Клименко, который привлек к делу одно из наиболее коррумпированных подразделений Нацпола

сегодня, 18:05
Автор:
avatar

Ткачик Олеся
Поделитесь публикацией:

Специализированная антикоррупционная прокуратура совместно с Нацполицией проводит обыски в НАБУ. Как сообщил журналист Юрий Бутусов, это событие является беспрецедентным и шокирующим.

САП и Нацполиция провели обыски в НАБУ: к чему приведет конфликт антикоррупционеров

НАБУ

По его словам, с санкции специального антикоррупционного прокурора Александра Клименко прокуроры САП и сотрудники департамента стратегических расследований Нацполиции проводят обыски у одного из детективов спецподразделения НАБУ, который проводил работу под прикрытием. Основанием для обысков стало дело о разглашении данных досудебного расследования.

"Сотрудники НАБУ откровенно шокированы, что руководитель САП Клименко, сам бывший детектив НАБУ, привлек к действиям против НАБУ ДСР Нацполиции – одно из самых коррумпированных правоохранительных подразделений, выполняющего команды всесильного замглавы офиса президента Олега Татарова – который в свое время был одним из подозреваемых НАБУ",
– подчеркнул Бутусов.

Как сообщил журналист, подразделение агентов под прикрытием является наиболее тайным в НАБУ, и то, что Клименко фактически предоставил полиции и Олегу Татарову доступ ко многим материалам работы этого подразделения, должно иметь очень серьезные последствия.

При этом Бутусов уверен, что сегодняшняя акция САП продемонстрировала конфликт между двумя антикоррупционными органами. Его последствия, добавляет журналист, будут непредсказуемыми, поскольку дело может задеть многих руководителей.

Со стороны САП необходимость срочных обысков объясняется утечкой информации по одному из самых резонансных уголовных дел, касающейся одного из ключевых организаторов одной крупной коррупционной схемы.

При этом Бутусов предположил, что обыски в НАБУ могут быть не последними, и среди фигурантов могут оказаться чиновники антикоррупционного бюро.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , есть ли смысл в работе НАБУ и САП.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/pfbid02S9kaj5wK4c5GVtgTQ6QJH3tWyKaJavg6j8BJpSA4ruEBnuTGuThu8TMyhDeVVu92l
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости