Украину накроют дожди с грозами и сильный ветер: синоптик рассказала, чего ждать от погоды 17 июля

Синоптик Наталья Диденко рассказала о том, какая погода ожидает Украину завтра (17 июля). Об этом она написала на своей странице в социальной сети Facebook.

Погода в Украине

Так, согласно прогнозу Диденко, 17 июля дожди, кое-где с грозами, пройдут в северных, центральных областях. В западных осадки возможны только на Волыни и Ровенщине. В южной части Украины и на Востоке – преимущественно сухо.

"Температура воздуха в воскресенье ожидается пестрой. На юге и юго-востоке будет жарко, +26+31 градус. В северных областях похолодает, столбики термометров будут крутиться вблизи +18+22 градусов. На остальной территории Украины завтра днем ​​предполагается +20+26 градусов", — Наталья Диденко.

Отмечается, что на Западе и Севере 17 июля западный ветер будет временами усиливаться до 15-20 метров в секунду.

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