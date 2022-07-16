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Украину накроют дожди с грозами и сильный ветер: синоптик рассказала, чего ждать от погоды 17 июля

Прогноз погоды в Украине на 17 июля

сегодня, 22:25
Автор:

Денис
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Синоптик Наталья Диденко рассказала о том, какая погода ожидает Украину завтра (17 июля). Об этом она написала на своей странице в социальной сети Facebook. 

Украину накроют дожди с грозами и сильный ветер: синоптик рассказала, чего ждать от погоды 17 июля

Погода в Украине

Так, согласно прогнозу Диденко, 17 июля дожди, кое-где с грозами, пройдут в северных, центральных областях. В западных осадки возможны только на Волыни и Ровенщине. В южной части Украины и на Востоке – преимущественно сухо.

"Температура воздуха в воскресенье ожидается пестрой. На юге и юго-востоке будет жарко, +26+31 градус. В северных областях похолодает, столбики термометров будут крутиться вблизи +18+22 градусов. На остальной территории Украины завтра днем ​​предполагается +20+26 градусов", — Наталья Диденко. 

Отмечается, что на Западе и Севере 17 июля западный ветер будет временами усиливаться до 15-20 метров в секунду.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что в МВД назвали имя и показали фото командира подводной лодки, из которой выпустили ракеты по Виннице (ФОТО). Лодкой командует капитан 1 ранга анатолий варочкин. Подробно об этом вы можете прочитать на нашем сайте. 

Читайте также о том, что "Есть жертвы, раненые среди мирных жителей": оккупанты ударили по Покровску — подробности (ФОТО). В Покровске повреждены 16 частных жилых домов. Читайте об этом подробно в нашей статье. 

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что на юге уничтожено полсотни оккупантов и взвод гаубиц: подробности (ВИДЕО). Вражеский истребитель Су-35 трижды пытался атаковать ракетами класса "воздух – воздух" наши штурмовики в небе над Новой Каховкой. Потерь нашей авиации нет. 

Также "Комментарии" информировали о том, что ракетный удар РФ по Днепру: под обстрел попали автомобили с людьми и общественный транспорт. В Днепре прозвучала серия взрывов. 



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Источник: https://www.facebook.com/tala.didenko
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