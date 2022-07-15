Ракетный удар РФ по Днепру: под обстрел попали автомобили с людьми и общественный транспорт

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Лиля Воробьева
Российские оккупанты снова обстреляли Днепр, 15 июля. После ракетных обстрелов Днепра в городе произошли пожары, а над городом поднялся густой черный дым. Местные паблики опубликовали видео, снятые очевидцами.
Ракетный обстрел Днепра (фото из открытых источников)
15 июля в Днепре в 19:50 раздался сигнал воздушной тревоги. А уже через 20 минут начались появляться данные о "прилетах" от оккупантов.
Горожане, ставшие свидетелями ракетных обстрелов РФ Днепра, начали публиковать в Телеграмм-каналах фото и видео по масштабным пожарам. На видео и фото видно, что под удар попали машины и транспорт. Также слышны страшные звуки сирен. Местные жители пишут в сети, что в машинах могли быть люди.
Губернатор Днепропетровской области Валентин Резниченко в своем ТГ-канале сообщил о трех погибших, 15 раненых в Днепре – это официальная информация на данный момент. По данным губернатора, ракеты попали по промышленному предприятию и улице перед ним.
Заммэра Михаил Лысенко уже после сообщений о ракетных обстрелах Днепра, написал в социальных сетях, что в городе могут возникнуть проблемы с водой.
"В результате ракетной атаки на город Днепр некоторое время могут иметь место перебои со снабжением воды. Полные ванны водой набирать не надо. Мы уже работаем", — сообщил Лысенко.
Напомним, что "Комментарии" информировали о жертвах удара РФ: в медучреждении Винницы одновременно погибли мама и ее малыш . После удара российскими ракетами по городу Винница 14 июля в один момент погибли молодая мамочка Виктория Рекута и ее малыш, сын Максим. В то ужасное время российского ракетного удара мирные люди, жители области Виктория и ее малыш находились в медицинском заведении "Нейромед". Сюда гражданские жители Винницкой области прибыли, чтобы получить необходимые медицинские услуги врачей.
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