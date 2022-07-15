Ракетный удар РФ по Днепру: под обстрел попали автомобили с людьми и общественный транспорт

Российские оккупанты снова обстреляли Днепр, 15 июля. После ракетных обстрелов Днепра в городе произошли пожары, а над городом поднялся густой черный дым. Местные паблики опубликовали видео, снятые очевидцами.

Ракетный обстрел Днепра (фото из открытых источников)

15 июля в Днепре в 19:50 раздался сигнал воздушной тревоги. А уже через 20 минут начались появляться данные о "прилетах" от оккупантов.

Горожане, ставшие свидетелями ракетных обстрелов РФ Днепра, начали публиковать в Телеграмм-каналах фото и видео по масштабным пожарам. На видео и фото видно, что под удар попали машины и транспорт. Также слышны страшные звуки сирен. Местные жители пишут в сети, что в машинах могли быть люди.

Губернатор Днепропетровской области Валентин Резниченко в своем ТГ-канале сообщил о трех погибших, 15 раненых в Днепре – это официальная информация на данный момент. По данным губернатора, ракеты попали по промышленному предприятию и улице перед ним.