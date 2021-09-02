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Украинских школьников призывают объединиться ради изменения климата

Учеников приглашают к участию в конкурсе по разработке экологических программ

сегодня, 14:55
Автор:

Хмільовська Інна

Украинский подростков приглашают на конкурс, организованного UPSHIFT. Молодежные команды со всей Украины разработают собственные экологические проекты и получат возможность привлечь финансирование в 50 000 гривен и поддержку наставника для внедрения.

Украинских школьников призывают объединиться ради изменения климата

Школьники, фото с открытых источников

В рамках программы участники научатся работать в команде, разработают проекты и проанализируют ситуацию, найти инновационное решение проблем, связанных с защитой окружающей среды и изменением климата, в сопровождении ментора разработать собственный эко-проект, получить финансирование и начать социальное предприятие.

К участию приглашают команды из 3-5 участников в возрасте от 14 до 21 года из всех областей Украины. Подать заявку и узнать подробности о программе и условиях участия можно здесь. Набор продолжается до 12 сентября 2021 года.

Заявки команд, которые подаются на программу, обязательно должны касаться изменения климата и защиты окружающей среды.

Кроме того, портал "Комментарии" писал, сколько тысяч первоклашек в Украине пошли в школу 1 сентября .

Как ранее информировал портал "Комментарии", в украинских школах могут ввести новый предмет из-за влияния интернета. По словам жены президента, детей нужно научить фильтровать информацию, которую им предлагают в интернете. Они впитывают информацию, как губки, поэтому именно детей прежде всего необходимо   научить правильно ею пользоваться. Также в департаменте образования и науки рекомендуют учебным заведениям в условиях карантина использовать для учебного процесса опыт прошлого года.  

Ранее "Комментарии" сообщали , как будут работать украинские школы в новом учебном году 2021-2022 в условиях пандемии. 

Также портал "Комментарии" информировал, что в Минобразования разъяснили порядок обучения школьников с 1 сентября .

© Comments.ua
ранее "Комментарии" сообщали,

Учебные заведения, которые находятся в "зеленой" эпидемиологической зоне, полноценно работать в очной форме, соблюдая всех имеющихся рекомендаций МОЗ Украины.



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Источник: https://osvitoria.media/news/uchniv-zaproshuyut-do-uchasti-v-konkursi-z-rozrobky-ekologichnyh-program/
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