Дистанционно или очно: в каком формате начнется новый учебный год

Коронавирусная пандемия трансформировала многие привычные для человечества вещи, в том числе и школьный процесс. Однако новый учебный 2021-2022 год должен начаться в стандартном, очном режиме. По словам главы министерства образования и науки Сергея Шкарлета, решения о введении "дистанционки" пока не рассматривается, сообщают "Факты".



Учебный 2021-2022 год начнется в очном формате. Фото иллюстративное

Шкарлет уверен, что человечество уже привыкло к коронавирусной ситуации, несмотря на то, что заболевание мутирует и создает новые, более заразные штаммы.

"В начале учебного года мы рассматриваем ситуацию, когда еще тепло, когда еще нет сопутствующих серьезных заболеваний, что в школу мы пойдем в полноформатном режиме", — подчеркнул чиновник.

По мнению министра, уже через несколько месяцев ситуация может измениться, а, значит, школьники все же могут попасть на дистанционное обучение. Однако на первое время они все равно вернутся за привычные парты в стены родных школ.

Интересным является новый подход к обучению детей в реалиях процесса массовой вакцинации. Учебным заведениям, где прививки от болезни сделает более 80% персонала, будет разрешено функционировать даже во время ужесточения карантинных предписаний.

Это значит, что если некий украинский регион перейдет из "зеленой" в любую другую ("желтая", "оранжевая" или "красная") зону карантина, но коллектив школы максимально вакцинирован, заведение сможет продолжать обучение, не прибегая к "дистанционке".

В среднем, как сообщил Сергей Шкарлет, по Украине уже вакцинировалось около 35% работников сферы образования. Лучшие показатели демонстрирует Киевская область, где прививку получили уже около 90% педагогов. Чуть больше половины, около 55%, вакцинировались в Житомирской и Львовской областях.

Хуже всего с вакцинацией дело обстоит в Волынской области. Здесь, по словам министра образования, прививку получили менее 10% учителей и воспитателей.

Все данные, озвученные чиновником, были обнародованы по состоянию на 15 июля. Вероятно, за месяц ситуация с иммунизацией работников сферы образования могла улучшиться. Охватить вакцинацией максимально возможное количество украинцев, в том числе среди педагогов, хотят для противостояния "Дельта"-штамму ковида.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, кто из школьников может рассчитывать на получение дополнительных выплат от государства перед 1 сентября.

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