Украинские полярники запечатлели птиц с экзотической внешностью (ВИДЕО)

Украинские полярники показали редких красивых птиц. Об этом сообщается на официальной странице Национального антарктического научного центра в социальной сети Facebook.

Антарктида. Фото - "Національний антарктичний науковий центр"

Во время учета животных на одном из соседних островов зимовщики запечатлели семьи синеглазых антарктических бакланов.

"Эти птицы обладают довольно экзотическим обликом: их темные глаза окружены синим кольцом кожи, а над клювом есть оранжевые наросты. Интересно, что взрослые бакланы – черно-белые, а вот их птенцы рождаются голыми и через несколько дней покрываются коричневым пухом. Где-то за 2 месяца он меняется на коричневые перья, которые приобретают черный цвет до 2 лет", — рассказали ученые.

Отмечается, что данные птицы могут находиться под водой по несколько минут и погружаться на глубину более 100 метров.

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