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Курт Волкер заявил, что Украина должна вернуть всю свою территорию, включая Крым

"Сейчас слишком рискованно оставлять даже Крым в руках России", - Волкер

сегодня, 12:44
Автор:

Денис
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Украина должна вернуть всю свою территорию, включая Крым. Об этом заявил бывший спецпредставитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер в интервью изданию Европейская правда. 

Курт Волкер заявил, что Украина должна вернуть всю свою территорию, включая Крым

Крым. Иллюстрация - из открытых источников

Отвечая на вопрос, когда можно будет говорить, что Украина победила в войне, Волкер ответил следующим образом:

"Украина должна вернуть всю свою территорию, включая Крым. 5 лет назад (...) было мнение, что Донбасс России не нужен, поэтому его, возможно, можно будет вернуть быстрее, а возвращение Крыма займет больше времени. Но теперь война разбила все эти соображения. Сейчас на кону все. У Путина без этого не исчезнет имперский аппетит, поэтому сейчас слишком рискованно оставлять даже Крым в руках России", – заявил Волкер.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что у Зеленского рассказали, почему в украинской армии потери уменьшились в три раза. Подоляк заявил, что украинцы будут воевать до последнего россиянина на территории Украины. 

Читайте также о том, что отказ от украинского зерна и отмена ареста сирийского судна: о чем может говорить такое поведение Ливана. Проблемы с агропоставками — это именно то, что хочет спровоцировать россия — Сергей Быков. 

Сайт "Комментарии" сообщил о том, что "Нафтогазу" снова отказали в отсрочке выплат: чем это грозит Украине – будем ли мы с газом. С владельцами облигаций "Нафтогаза" вели переговоры правительство, Минфин и "Нафтогаз". 

Также "Комментарии" информировали о том, что как остановить ядерный шантаж Путина – почему Кремль пошел на такое безумие. Потеряв возможность военным путем оккупировать желаемые территории Украины, Кремль начал шантажировать Украину и весь Запад. 



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=zielNoraYxA
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