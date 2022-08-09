Курт Волкер заявил, что Украина должна вернуть всю свою территорию, включая Крым

Украина должна вернуть всю свою территорию, включая Крым. Об этом заявил бывший спецпредставитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер в интервью изданию Европейская правда.

Крым. Иллюстрация - из открытых источников

Отвечая на вопрос, когда можно будет говорить, что Украина победила в войне, Волкер ответил следующим образом:

"Украина должна вернуть всю свою территорию, включая Крым. 5 лет назад (...) было мнение, что Донбасс России не нужен, поэтому его, возможно, можно будет вернуть быстрее, а возвращение Крыма займет больше времени. Но теперь война разбила все эти соображения. Сейчас на кону все. У Путина без этого не исчезнет имперский аппетит, поэтому сейчас слишком рискованно оставлять даже Крым в руках России", – заявил Волкер.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что у Зеленского рассказали, почему в украинской армии потери уменьшились в три раза. Подоляк заявил, что украинцы будут воевать до последнего россиянина на территории Украины.

Читайте также о том, что отказ от украинского зерна и отмена ареста сирийского судна: о чем может говорить такое поведение Ливана. Проблемы с агропоставками — это именно то, что хочет спровоцировать россия — Сергей Быков.

Сайт "Комментарии" сообщил о том, что "Нафтогазу" снова отказали в отсрочке выплат: чем это грозит Украине – будем ли мы с газом. С владельцами облигаций "Нафтогаза" вели переговоры правительство, Минфин и "Нафтогаз".

Также "Комментарии" информировали о том, что как остановить ядерный шантаж Путина – почему Кремль пошел на такое безумие. Потеряв возможность военным путем оккупировать желаемые территории Украины, Кремль начал шантажировать Украину и весь Запад.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!