Ученые объявили, что июль стал самым жарким месяцем в мире

В июле были зафиксированы аномальные волны жары на трех континентах. Теперь ученые заявили, что по средней температуре июль был самым жарким месяцем за всю историю наблюдений. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Axios.



Июль 2023 года – самый жаркий месяц за всю историю наблюдений. Фото из открытых источников

Всемирная метеорологическая организация и Служба по изменению климата указали, что июль был самым жарким месяцем за весь период фиксации температуры в мире. От невероятной жары пострадала Северная Америка, Европа и Азия. Рекордную температуру фиксировали в Китае, а в Греции, кроме невероятной жары, также продолжались масштабные лесные пожары.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Глобальная температура в июле в 2023 году составила 16,95 градуса Цельсия, что значительно выше 16,63 в течение полного месяца июля 2019 года. Как правило, месячные рекорды превышаются на сотые доли, а не на десятые, как в этом году. Таким образом, средняя температура была выше на 0,32 градуса, чем предыдущие рекордные показатели в 2019 году. Это примерно на 1,5°C выше доиндустриального уровня.





"То, что мы ощутили в течение первых трех недель июля, настолько чрезвычайно тепло, что потребовался бы большого удара астероида или что-то такого масштаба, чтобы июль не стал самым теплым за всю историю наблюдений", — сказал климатолог Зек Хаусфатер.

Исследователи называют разные причины изменения климата, но сходятся во мнении, что человек стал движущим фактором этого процесса.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ученые NASA предупреждают человечество о беспрецедентных изменениях по всему миру. Климатологи космического агентства считают, что самый жаркий 2023 может стать самым прохладным в будущем.

Также "Комментарии" писал о новой большой опасности в Украине и России. В начале августа ожидается волна жары, которая покроет Восточную Европу. В некоторых местах Украины температура будет превышать 40 градусов Цельсия.