Температурный рекорд: где в Украине зафиксирована самая высокая температура за всю историю наблюдений

В 2023 году ученые фиксируют самые высокие температуры за всю историю наблюдений. Температурный рекорд установили несколько стран, в частности, в южной части Греции температура поднялась до 46 градусов, а в Китае до рекордных 52,6 градуса. Однако, каковы рекордные показатели температуры в Украине.

Температурный рекорд Украины. Фото из открытых источников

Согласно температурным показателям июнь 2023 стал самым теплым месяцем на планете, однако уже в июле этот рекорд был побит. Впоследствии волны жары, бурлившие в начале лета на юге Европы, достались Украине и по прогнозам синоптиков в августе 2023 года могут приблизиться к рекордным показателям.

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Самая высокая температура в Украине за всю историю наблюдений была зафиксирована в августе 2010 года в Луганске. Тогда температура поднялась до рекордных 42 градусов тепла. 2010 стал также самым теплым для Днепра, Херсона и Запорожья, где температура достигала 40-40,9 градуса тепла. Значительная часть температурных рекордов в украинских городах приходится на 2010 и 2007 годы.

Что касается самых низких температур за всю историю наблюдений в Украине, то лидерство снова за Луганском. В 1900 и 1935 годах в городе было зафиксировано 41,9 градуса ниже нуля. Ближе к рекордному показателю Луганска добрался город Владимир, где термометр показал минус 38,9 градуса. В целом большинство холодных температурных рекордов в Украине зафиксировали между 1920-1940 годами.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ученые объявили июль самым жарким месяцем в мире.

Также "Комментарии" писал, что синоптики прогнозируют волну аномальной жары в Украине в начале августа. В некоторых регионах температура может установить новые рекорды жары.