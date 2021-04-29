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Суд вынес решение по Семенченко

Семенченко останется за решеткой

29 апреля 2021, 19:00
Автор:

Данило Матюха

29 апреля Печерский районный суд города Киева вынес решение оставить обвиняемого в создании частной военной структуры Семена Семенченко под стражей. Об этом сообщила жена военного Наталья Музыка на своей странице в Facebook.

Суд вынес решение по Семенченко

Семен Семенченко - фото: 24tv

Также она отметила, что прокуратура планирует делать запрос о продлении срока меры пресечения.

"Судья оставила под стражей за решеткой Семена Семенченко. Прокурор сказал, что будет ходатайствовать о продолжении меры пресечения до 12 месяцев", — заявила Музыка.

Также жена обвиняемого опубликовала видео из зала суда, на котором Семенченко опровергает все предъявляемые ему обвинения.


Напомним, что 26 марта Печерский районный суд города Киев поздно вечером избрал меру пресечения для экс-нардепа Семена Семенченко и отправил его за решетку на два месяца без права внесения залога. Его обвиняют в создании частной военной компании, рейдерских захватах и ​​разбойном нападении в июле 2017 года в Кировоградской области.

Ранее "Комментарии" сообщали, что сотрудники СБУ задержали еще одного подозреваемого по делу о ППК "Семенченко-Шевченко". Подробнее — по ссылке.

Кроме этого, на портале вы можете найти подробную аналитику и мнения экспертов о том, чем на самом деле может быть громкое дело Семенченко, с кем вероятно связана тема ПВК и которые стороны заинтересованы в этом расследовании.

Также "Комментарии" подготовили для вас информацию о том, каким образом к обсуждаемой ПВК причастно Национальное антикоррупционное бюро. Объяснение экспертов — в нашем материале.


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Источник: https://www.facebook.com/natalka.muzika/videos/5476832292358154
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