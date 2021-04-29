Суд вынес решение по Семенченко

29 апреля Печерский районный суд города Киева вынес решение оставить обвиняемого в создании частной военной структуры Семена Семенченко под стражей. Об этом сообщила жена военного Наталья Музыка на своей странице в Facebook.

Семен Семенченко - фото: 24tv

Также она отметила, что прокуратура планирует делать запрос о продлении срока меры пресечения.

"Судья оставила под стражей за решеткой Семена Семенченко. Прокурор сказал, что будет ходатайствовать о продолжении меры пресечения до 12 месяцев", — заявила Музыка.

Также жена обвиняемого опубликовала видео из зала суда, на котором Семенченко опровергает все предъявляемые ему обвинения.





Напомним, что 26 марта Печерский районный суд города Киев поздно вечером избрал меру пресечения для экс-нардепа Семена Семенченко и отправил его за решетку на два месяца без права внесения залога. Его обвиняют в создании частной военной компании, рейдерских захватах и ​​разбойном нападении в июле 2017 года в Кировоградской области.

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