Суд на два месяца отправил Семена Семенченко за решетку

Печерский райсуд Киева в пятницу, 26 марта, поздно вечером избрал меру пресечения для экс-нардепа Семена Семенченко и отправил его за решетку на два месяца, без права внесения залога. Об этом корреспондент сайта "Сегодня" сообщает из зала заседаний суда.

Семен Семенченко (фото из открытого источника)

"Прежде чем посадить человека, его нужно облить г*вном", – эмоционально прокомментировал решение суда Семенченко.

Сам подозреваемый назвал себя ни в чем не виновным, а свое задержание – "спецоперацией России", стремящейся прекратить деятельность его компании, которая "боролась с ЧВК "Вагнер" за границей".

Напомним, скандальный народный депутат от "Самопомощи" Семен Семенченко и члены батальона "Донбасс" причастны к совершению ряда тяжких преступлений. Об этом сообщили "Обозревателю" источники в правоохранительных органах. Скорее всего, речь идет о похищении и незаконном лишении свободы бывшего руководителя штаба батальона "Донбасс" Александра Калашника в сентябре 2015 года. Досудебным следствием установлено, что организатором данного преступления является Семенченко. Также правоохранители выяснили, что нардеп стоит за рейдерским захватом и разбойным нападением в июле 2017 года в Кировоградской области. Тогда в больницу доставили начальника службы охраны местного сельскохозяйственного предприятия им. Димитрова с многочисленными телесными повреждениями и переломом основания черепа, которые мужчина получил при попытке рейдерского захвата предприятия.

В ходе досудебного расследования этого разбойного нападения проведен ряд санкционированных обысков у бывших членов батальона "Донбасс".

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