logo
Русский Українська

BTC/USD

54854.08

ETH/USD

1695.17

LTC/USD

184.09

USD/UAH

28.10

EUR/UAH

33.15

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество события Суд на два месяца отправил Семена Семенченко за решетку
commentss НОВОСТИ Все новости

Суд на два месяца отправил Семена Семенченко за решетку

На само судебное заседание не пускали пришедших поддержать Семенченко

26 марта 2021, 23:55
Автор:

Ольга Чародий

Печерский райсуд Киева в пятницу, 26 марта, поздно вечером избрал меру пресечения для экс-нардепа Семена Семенченко и отправил его за решетку на два месяца, без права внесения залога. Об этом корреспондент сайта "Сегодня" сообщает из зала заседаний суда.

Суд на два месяца отправил Семена Семенченко за решетку

Семен Семенченко (фото из открытого источника)

"Прежде чем посадить человека, его нужно облить г*вном", – эмоционально прокомментировал решение суда Семенченко.

Сам подозреваемый назвал себя ни в чем не виновным, а свое задержание – "спецоперацией России", стремящейся прекратить деятельность его компании, которая "боролась с ЧВК "Вагнер" за границей".

Напомним, скандальный народный депутат от "Самопомощи" Семен Семенченко и члены батальона "Донбасс" причастны к совершению ряда тяжких преступлений. Об этом сообщили "Обозревателю" источники в правоохранительных органах. Скорее всего, речь идет о похищении и незаконном лишении свободы бывшего руководителя штаба батальона "Донбасс" Александра Калашника в сентябре 2015 года. Досудебным следствием установлено, что организатором данного преступления является Семенченко. Также правоохранители выяснили, что нардеп стоит за рейдерским захватом и разбойным нападением в июле 2017 года в Кировоградской области. Тогда в больницу доставили начальника службы охраны местного сельскохозяйственного предприятия им. Димитрова с многочисленными телесными повреждениями и переломом основания черепа, которые мужчина получил при попытке рейдерского захвата предприятия.

 В ходе досудебного расследования этого разбойного нападения проведен ряд санкционированных обысков у бывших членов батальона "Донбасс".

 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ