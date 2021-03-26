Дело о ЧВК Семенченко-Шевченко: дойдет ли до суда и при чем здесь НАБУ

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Вечканова Елена
В СБУ заявляют, что после проведения ряда экспертиз в рамках расследования дела о создании частной военной компании (ЧВК), будут предъявлены новые подозрения. Сейчас они предъявлены шести основным фигурантам, включая бывшего народного депутата Украины Семена Семенченко и внештатного агента Национального антикоррупционного бюро Евгения Шевченко. Последний утверждает, что вся эта ситуация — не что иное, как попытка власти нивелировать выход фильма о расследовании "слива" спецоперации по задержанию "вагнеровцев". "Комментарии" обратились к экспертам, дабы понять, как могут дальше развиваться события и есть ли вероятность доведения дела до суда.
СБУ расследует наличие ЧВК в Украине. Коллаж: "Комментарии" / Дмитрий Романюк
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о том, что делом о ЧВК Семенченко-Шевченко власть пытается свести на "нет" обнародование
расследования по "делу вагнеровцев", имеет право на жизнь. Так считает
политолог Андрей Золотарев.
"Известно, что Евгений Шевченко выступал в
фильме расследователей из Bellingcat в качестве одного из экспертов "по всем
вопросам". Его интервью записал автор фильма Христо Грозев. И подозрение от СБУ (совершение преступления в составе
группы; Шевченко, по данным спецслужбы, "обеспечивал поиск каналов финансирования
и поставки военной амуниции, специального снаряжения, техсредств и боеприпасов"
— ред.) — возможность взять его на крючок. Как и Семенченко, которому также объявлено
о подозрении (создание не предусмотренных
законом военизированных и вооруженных формирований). Но целят, думаю, всё же в
Шевченко. И не только из-за того, что в Офисе президента могут опасаться выхода
расследования Bellingcat, где могут всплыть неприятные факты о "сливе" операции
по задержанию "вагнеровцев". Всё, как мне кажется, глобальнее", — говорит
Андрей Золотарев.
Он
не исключает, что истиной целью Банковой, которая стоит за расследованием
против Семенченко и Шевченко, может быть Национальное антикоррупционное бюро
Украины, "внештатным агентом" которого якобы является Шевченко.
"НАБУ продолжает возглавлять неудобный для Банковой
господин Сытник. А Офису президента хотелось бы посадить в это кресло лояльного
человека. А через дело Шевченко, который много знает о внутренней кухне НАБУ,
можно бить по Сытнику", — поясняет политолог.
Что касается самого расследования о создании
противоправного военизированного формирования на территории Украины, то в
доведение дела до логического конца Андрей Золотарев не верит.
"О том, что такая структура действует в
Украине, было известно изначально, с 2018 года, — поясняет эксперт. — Сейчас
просто изменились условия. Прежняя "крыша" протекла. И мы видим скорее
инструмент давления, но не системную кампанию по нивелирования фактора улицы.
Похоже, что парамилитарные формирования (а они есть почти у каждой крупной
политической силы, у олигархов) прописались в нашей жизни надолго. К
сожалению…"
Адвокат, кандидат юридических наук Сергей
Войченко пояснил, как могут события по развиваться дальше.
"Если говорить о дальнейшей судьбе этого
уголовного производства, то в соответствии со ст. 283 Уголовно-процессуального
кодекса Украины прокурор обязан в кратчайший срок после сообщения лицу о
подозрении осуществить одно из следующих действий: закрыть уголовное
производство; обратиться в суд с ходатайством об освобождении лица от уголовной
ответственности; обратиться в суд с обвинительным актом; обратиться в суд с
ходатайством о применении принудительных мер медицинского или воспитательного
характера. В данном случае, очевидно, что ходатайство о применении
принудительных мер медицинского или воспитательного характера не может быть
направлено. Но, как минимум, три другие вышеназванные действия прокурор может
осуществить", — поясняет эксперт.
Доведут ли это дело до конца — зависит, по его
словам, от того, будет ли собрано достаточно доказательств, чтобы уголовное
производство дошло до суда, где вынесут обвинительный или оправдательный
приговор.
"Главный вопрос, который возникает, почему в
подобного рода скандалы уже не первый раз попадают именно агенты НАБУ? Такое
впечатление, что Бюро превращается в приют разного рода негодяев, — считает
Сергей Войченко. — То есть, с кражами борются убийствами — убивают тех, кто
ворует, но покрывают тех, кто убивает. А те, кто убивает, убивают не только
тех, кто ворует. Из опыта нашей практики (а наше адвокатское объединение "Войченко
и Дульский" защищает, в том числе, украинских судей) — агентами НАБУ и их
провокаторами выступают отвратительные люди, с многочисленными судимостями.
Некоторые до сих пор находятся в розыске. То есть НАБУ сознательно сотрудничает
с теми, кто сознательно же — и порой неоднократно — нарушил закон. Знает ли об
этом хоть одно из западных посольств, куда НАБУ регулярно отправляет отчеты и
которые заступаются за директора НАБУ Сытника, вопрос об увольнении которого
поднимался уже не раз? Я бы на месте президента Украины поставил бы вопрос о
реформировании этой навязанной Украине "антикоррупционной" системы — НАБУ, САП,
Высший антикоррупционный суд, который не предусмотрен Конституцией нашей страны… Ведь мутные дела, в которых всплывают представители этих структур, это только первые ласточки. И это только то, о чём нам стало известно".
Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали, какие новые данные насчет ЧВК "Семенченко" обнародовали в Службе безопасности Украины.
Также на сайте можно узнать, чем может закончиться "охота" СБУ на Виктора Медведчука.
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