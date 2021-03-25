Дело «ЧВК Семенченко»: СБУ обнародовала новые данные

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Таисия Ерохина
Служба безопасности Украины сообщила, что в деле о так называемой "ЧВК Семенченко" объявлено подозрение Андрею Рогозе. Об этом говорится в сообщении СБУ на официальном сайте.
Фото: СБУ
Рогоза назван фигурантом ряда уголовных производств и журналистских расследований о коррупционных схемах, связанных с ГК "Укроборонпром". Ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 333 Уголовного кодекса Украины.
По версии следствия, организаторами и участниками этой схемы является бывший народный депутат Семен Семенченко и Евгений Шевченко, известный как "внештатный агент НАБУ". Последнему также объявлено о подозрении.
Кроме того, СБУ обнародовала аудиозапись разговоров одного из организаторов схемы незаконных поставок военных товаров из РФ. Также опубликована переписка фигурантов дела в одном из мессенджеров.
Напомним, Служба безопасности Украины разоблачила и прекратила деятельность не предусмотренного законодательством военизированного вооруженного формирования, так называемой "частной военной компании".
По данным пресс-службы СБУ, в ее состав входили бывший народный депутат Украины Семен Семенченко и Евгений Шевченко, известный как "внештатный агент НАБУ". "Комментарии" узнали у экспертов, почему все раскрылось именно сейчас и какие могут быть последствия.
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