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Дело «ЧВК Семенченко»: СБУ обнародовала новые данные

Объявлено еще одно подозрение

сегодня, 18:47
Автор:

Таисия Ерохина








Служба безопасности Украины сообщила, что в деле о так называемой "ЧВК Семенченко" объявлено подозрение Андрею Рогозе. Об этом говорится в сообщении СБУ на официальном сайте.

Дело «ЧВК Семенченко»: СБУ обнародовала новые данные

Фото: СБУ

Рогоза назван фигурантом ряда уголовных производств и журналистских расследований о коррупционных схемах, связанных с ГК "Укроборонпром". Ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 333 Уголовного кодекса Украины.

По версии следствия, организаторами и участниками этой схемы является бывший народный депутат Семен Семенченко и Евгений Шевченко, известный как "внештатный агент НАБУ". Последнему также объявлено о подозрении.


Кроме того, СБУ обнародовала аудиозапись разговоров одного из организаторов схемы незаконных поставок военных товаров из РФ. Также опубликована переписка фигурантов дела в одном из мессенджеров.

"Полученные данные полностью развеивают миф, что отдельные лица якобы помогали государству. Как вы видите, они закупали эту группу товаров (клистроны, которые используются для запуска ракет зенитно-ракетного комплекса С300, — ред.) по цене в 30 тыс. долларов, а продавали их оборонным предприятиям по 200 тыс. долларов. То есть мы видим, что о помощи и отстаивании государственных интересов здесь речь не идет", — сообщил начальник 2 Управления СБУ по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Константин Невмержицкий.

Напомним, Служба безопасности Украины разоблачила и прекратила деятельность не предусмотренного законодательством военизированного вооруженного формирования, так называемой "частной военной компании".

По данным пресс-службы СБУ, в ее состав входили бывший народный депутат Украины Семен Семенченко и Евгений Шевченко, известный как "внештатный агент НАБУ". "Комментарии" узнали у экспертов, почему все раскрылось именно сейчас и какие могут быть последствия.


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Источник: https://ssu.gov.ua/novyny/sbu-opryliudnyla-dodatkovi-dokazy-shchodo-nezakonnoho-postachannia-viiskovykh-tovariv-z-rf
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