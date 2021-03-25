СБУ vs Семенченко и Шевченко: что за ЧВК нашли в Украине и к чему это может привести

Служба безопасности Украины разоблачила и прекратила деятельность не предусмотренного законодательством военизированного вооруженного формирования, так называемой "частной военной компании". По данным пресс-службы СБУ, в ее состав входили бывший народный депутат Украины Семен Семенченко и Евгений Шевченко, известный широкой публике, как "внештатный агент НАБУ". "Комментарии" узнали у экспертов, почему всё вскрылось именно сейчас и какие могут быть последствия.

Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

"Мы осуждаем российскую ЧВК Вагнера, а у нас у самих, оказывается, действовала подобная структура"

Народный депутат Украины VIII созыва, соучредитель БФ "Помощь батальону "Донбасс" Наталья Веселова уверяет: "О том, что такая ЧВК была создана, стало известно еще в 2018 году. Наверняка, знала об этом СБУ. Но тогда никаких действий не предпринимала".

По ее мнению, то, что взялись за Семенченко и Шевченко сейчас, возможно, связно с тем, что США ввели санкции против Коломойского и вообще активизировали деятельность в искоренении многих пагубных явлений в Украине. Некую активность демонстрируют и наши власти.

"Важно понимать, что ЧВК была создана на деньги Коломойского, зарегистрирована в США (Donbas Battalion Corp) и выполняла, прежде всего, задачи, "нарезанные" Коломойским. Они выходили под НБУ, когда шли суды по ПриватБанку, охраняли стратегическое энергетическое предприятие "Центрэнерго", когда им заправляли люди Коломойского, — рассказывает Наталья Веселова. — По сути, эта была сеть охранных агентств, "заточенных" под "хотелки" заказчиков. И мне очень больно, что для названия использовали наименования добровольческого батальона "Донбасс". Структуру, которая защищала территориальную целостность Украины, превратили в коммерческую структуру. Используя шеврон с соколом, зарабатывали грязные деньги. Жаль тех ветеранов, бывших военнослужащих, которые не смогли применить свои способности в мирной жизни и пошли работать в эту ЧВК".

Наталья Веселова отмечает, что недавно перестал функционировать сайт компании Donbas Battalion Corp. Но скрины остались. Согласно им, видно, что ЧВК позиционировала готовность предоставлять услуги во всех горячих точках мира.

"Мы осуждаем российскую ЧВК Вагнера, а у нас у самих, оказывается, действовала подобная структура, — говорит экс-нардеп. — Надеюсь, и Семен Семенченко, и Евгений Шевченко, называющий себя "тайным агентом НАБУ" (и осуществлявшим, по его словам, поставки оружия, в том числе из РФ, продавая его через Укроборонпром), понесут заслуженное наказание".

"Статьи "о создании ЧВК" в кодексе нет"

У эксперта Международного института демократий, экс-командира 2-й роты 24-го батальона "Айдар" Евгений Дикого эта новость вызывает очень много вопросов.

"Реально ли была ЧВК? Из сообщения не следует, чем деятельность описанных СБУ "охранных структур" Семенченко-Шевченко отличается от деятельности любой другой частной охранной фирмы. А частная охрана в Украине действует вполне легально, и пока не представлено доказательств, что именно эти неназванные компании чем-то принципиально отличались. О работе за границей — а с какого времени это запрещено? Если речь идет не о прямом участии в боевых действиях, а об охранных услугах, консультации по безопасности и тому подобное — это вполне легальная деятельность. И если украинские предприятия есть на этом рынке конкурентоспособными, то это следует только приветствовать", — подчеркивает Евгений Дикий.

По его словам, не совсем понятно какие статьи планируют инкриминировать Семенченко и Шевченко. Ведь статьи "о создании ЧВК" в кодексе нет.

"Единственное прямое уголовное обвинение, которое пока прозвучало, это хранение нелегального оружия. Впрочем, и количество оружий, якобы обнаруженного СБУ, мягко говоря не тянет на арсенал ЧВК. Это больше похоже на "скромный домашний запас" какого-нибудь ветерана-АТОшника, — отмечает эксперт. — Да и вообще Семенченко не сильно тянет не то что на "Вагнера", но даже на Брамса или Шуберта. Надеюсь, что это немного удивительное дело не встанет в один ряд с делами Рифмайстра или Стерненко. То есть, Семенченко не станет очередной жертвой явно заказной политической расправы, а всё это довольно скоро замнут как недоразумение".

Евгений Дикий высказал надежду, что общественное обсуждение этого дела заставит, наконец, вернуться к давно назревшему вопросу — легализации и регулирования деятельности ЧВК в Украине и украинских ЧВК за рубежом.

"В стране, где живут 370 тысяч еще не старых ветеранов войны с РФ, создание ЧВК оправдано и с точки зрения трудоустройства участников боевых действий, и учитывая геополитические интересы страны, — поясняет эксперт. – Возможно, именно забавный кейс "ЧВК Семенченко", наконец, стимулирует законодательное урегулирование этой важной и пока полулегальной сферы".

Напомним, популярный герой мемов попал в "черный список" Украины.

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