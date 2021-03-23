«Сильное заявление»: популярный герой мемов попал под санкции в Украине

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МЕНЮ
Таисия Ерохина
Известный в Сети благодаря
многочисленным мемам российский ведущий Сергей Дружко включен в "черный список"
как лицо, угрожающее национальной безопасности Украины. Об этом говорится в
сообщении Министерства культуры и информационной политики Украины (МКИП).
Фото из открытых источников
Россиянин
был внесен в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности, на основании
обращения Службы безопасности Украины.
В Минкульте
отметили, что письмо от СБУ касаемо Дружко поступило к ним 11 марта 2021 года. Соответствующим
приказом министерства российского актера и телеведущего добавили в перечень 19
марта.
Добавим, что российский шоумен в 2016 году записал песню о Крыме, неоднократно публично заявлял, что считает Крым "исторически российской территорией".
В базу данных сайта "Миротворец" ведущий-мем попал еще в 2017 году из-за того, что открыто поддерживает российскую агрессию в Украине.
Мемом же Дружко стал
благодаря телепередачи "Невероятно, но факт".
Ранее сообщалось, что народный депутат Украины, состоящий в партии "Европейская солидарность", Алексей Гончаренко обратился в Службу безопасности с просьбой рассмотреть запрет на въезд на территорию страны популярному российскому рэп-исполнителю Басте.
Сообщается, что рэпер должен выступить в Киеве 25 и
26 июня. В 2017 году Служба безопасности уже запрещала российскому рэперу
въезжать на территорию Украины из-за незаконного посещения оккупированного
Крыма.
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