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«Сильное заявление»: популярный герой мемов попал под санкции в Украине

Минкульт внес российского ведущего в «черный список»

сегодня, 18:43
Автор:

Таисия Ерохина

Известный в Сети благодаря многочисленным мемам российский ведущий Сергей Дружко включен в "черный список" как лицо, угрожающее национальной безопасности Украины. Об этом говорится в сообщении Министерства культуры и информационной политики Украины (МКИП).

«Сильное заявление»: популярный герой мемов попал под санкции в Украине

Фото из открытых источников

Россиянин был внесен в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности, на основании обращения Службы безопасности Украины.

В Минкульте отметили, что письмо от СБУ касаемо Дружко поступило к ним 11 марта 2021 года. Соответствующим приказом министерства российского актера и телеведущего добавили в перечень 19 марта.

"Процедура осуществляется автоматически, — отмечается в сообщении. — Поскольку согласно действующему законодательству полномочиями решать "включать" или "не включать" в списки МКИП не наделено".

Добавим, что российский шоумен в 2016 году записал песню о Крыме, неоднократно публично заявлял, что считает Крым "исторически российской территорией".

В базу данных сайта "Миротворец" ведущий-мем попал еще в 2017 году из-за того, что открыто поддерживает российскую агрессию в Украине.

Мемом же Дружко стал благодаря телепередачи "Невероятно, но факт".

Ранее сообщалось, что народный депутат Украины, состоящий в партии "Европейская солидарность", Алексей Гончаренко обратился в Службу безопасности с просьбой рассмотреть запрет на въезд на территорию страны популярному российскому рэп-исполнителю Басте.

Сообщается, что рэпер должен выступить в Киеве 25 и 26 июня. В 2017 году Служба безопасности уже запрещала российскому рэперу въезжать на территорию Украины из-за незаконного посещения оккупированного Крыма.


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Источник: https://mkip.gov.ua/news/5196.html
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