Дело о ЧВК Семенченко-Шевченко: необходимость или пиар власти

Эксперты Организации объединенных наций выразили на днях обеспокоенность из-за сообщения о преступлениях со стороны российских наемников ЧВК Вагнера в Центральноафриканской Республике. В Украине же тема ЧВК сейчас актуальна в ракурсе задержания представителями СБУ экс-нардепа Семена Семенченко и "внештатного агента НАБУ" Евгения Шевченко. "Комментарии" отслеживают происходящее и вновь обратились за мнение экспертов. Специалисты попытались объяснить, что же на деле стоит за делом ЧВК — пиар власти или назревшая необходимость.



СБУ расследует наличие ЧВК в Украине. Коллаж: "Комментарии" / Дмитрий Романюк

Показательное наказание

Генерал армии Украины, экс-глава Внешней разведки Украины Николай Маломуж считает, что последние действия власти, в том числе "дело о ЧВК Семенченко-Шевченко" выглядят как затянувшаяся пиар-акция.

"Принят ряд конъюнктурных решений на уровне руководства страны, СНБО. Часть явно не в их компетенции. Потому что есть законодательный уровень, Уголовный кодекс, суды. А у нас — объявляют с помпой о каких-то санкциях, каких-то делах. Но нет уголовных производств, нет судебных разбирательств. По крайней мере, по тому же Медведчуку, по Порошенко, — отмечает Николай Маломуж. — Что касается ситуации с т.н. ЧВК Семенченко-Шевченко, то да, прошли суды, были аресты, некоторые фигуранты уже вышли под залог. Но тут надо понимать, что о данной структуре полувоенного характера известно давно. Семенченко не особо скрывал это. Декларировал, правда, исключительно с патриотических позиций. Мол, это будет наш своеобразный ответ для противодействия "вагнеровцам" за рубежом. Специалисты на случай эскалации с РФ. В общем, активно эксплуатировал тему в политике, патриотическом формате. Но всё должно проходить в рамках закона. Иметь легальный статус. И служить подобные структуры должны интересам Украины, а не тем или иным заинтересованным частным лицам".

По мнению генерала, на территории Украины не должно быть такого типа формирований. Либо следует прописать всё на законодательном уровне.

"Пока же все подобные ЧВК, Правые сектора, нацдружины действуют фактически вне правового поля. Да, многие приобрели, припрятали оружие во время боевых действий на востоке Украины. И власть (и при Порошенко, и при Зеленском) какое-то время закрывала на это глаза. После Майдана, после начала открытой российской агрессии, на волне патриотизма многие шли добровольно защищать наше государство. Но сейчас ВСУ окрепли. В "добробатах" нет необходимости. Потому следует сдать оружие, зарегистрировать те или иные структуры, согласно закону", — отмечает Николай Маломуж.

Он считает, что раньше этого не делали, потому что такие "армии" были удобны отдельным политикам, силовикам, олигархам. Теперь, похоже, решили навести порядок. А для начала — кого-то показательно наказать.

"Семенченко как раз оказался удобным для подобной "демонстрации". Тем более, что всё делается с намеком на связи между ним и определенным олигархом (эксперты считают, что речь идет об Игоре Коломойском — ред.). Посыл — добровольная сдача оружия, легализация. А если нет — власти через силовиков и спецслужбы предпримут соответствующие действия. При этом важно не перейти грань, — акцентирует генерал. — Многие из этих тех, кто состоит в подобных структурах, защищали нашу страну. Действовать следует аккуратно, лояльно. Мы живем в формате гибридной войны — нельзя подрывать позицию патриотически настроенного общества, а также давать повод россиянам для раскрутки таких контраверсийных тем".

Тема ЧВК может быть связана с открытием рынка земли в Украине

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов считает, что ситуация с ЧВК Семенченко-Шевченко — это расчистка поля для вновьрожденных ЧВК на основании законопроекта, который вскоре может принять Верховная Рада.

"Это была инициатива президента Зеленского — проект закона о создании ЧВК в Украине. Не удивлюсь, что его примут в ходе внеочередного заседание ВР. До 1 июля, когда открывается рынок земли, осталось немного. А тем, кто начнет скупать украинскую землю, нужны будут легальные вооруженные организации, которые будут защищать их приобретения", — поясняет Олег Жданов.

Он обращает внимание на говорящую фразу Зеленского, когда тот пояснял важность разработки законопроекта о ЧВК.

"Президент тогда отметил, что есть другие подобные проекты закона о частных армиях, которые не зарегистрированы в парламенте. В одном из них, по словам Зеленского, не предусмотрено никаких ограничений. Дословно: "Это законопроект о том, чтобы та или иная бизнес-группа могла официально сделать для себя частную армию. А это очень опасно". Ну, а президентский проект, надо полагать, выпишут так, чтобы появились новые правила игры, — отмечает военный эксперт. — Куда та частная армия, которую приписывают Коломойскому (ЧВК Семенченко-Шевченко), видимо не вписывается. Потому ее решили нейтрализовать, показать на этом примере — кто не с нами, тот против нас".

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что сотрудники СБУ задержали еще одного подозреваемого в деле о ЧВК "Семенченко-Шевченко".

Также на портале найдется информация о том, каким образом к обсуждаемой ЧВК причастно Национальное антикоррупционное бюро. Подробное объяснение экспертов — в нашем материале.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!