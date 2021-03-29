СБУ задержала еще одного подозреваемого в делае о ЧВК Семенченко – СМИ

Служба безопасности Украины задержала еще одного подозреваемого по делу о создании незаконного вооруженного формирования, где подозреваемым проходит бывший народный депутат Семен Семенченко. Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Анатолий Виногродский (фото из открытых источников)

Задержан бывший командир батальона "Донбасс" Анатолий Виногродский (позывной "Гал"). По данным УНН, Печерский районный суд города Киева избрал Анатолию Виноградскому меру пресечения – круглосуточный домашний арест.

Виногродский является военным моряком, в 2014 году ушел в ряды добровольческого батальона "Донбасс", первым комбатом которого был Семен Семенченко, участвовал в операции по освобождению Иловайска. С апреля 2015 по июль 2016 сам возглавлял батальон Национальной гвардии "Донбасс".

Напомним, Печерский райсуд Киева в пятницу, 26 марта, поздно вечером избрал меру пресечения для экс-нардепа Семена Семенченко и отправил его за решетку на два месяца, без права внесения залога. Об этом корреспондент сайта "Сегодня" сообщает из зала заседаний суда. "Прежде чем посадить человека, его нужно облить г*вном", – эмоционально прокомментировал решение суда Семенченко. Сам подозреваемый назвал себя ни в чем не виновным, а свое задержание – "спецоперацией России", стремящейся прекратить деятельность его компании, которая "боролась с ЧВК "Вагнер" за границей".

Скандальный народный депутат от "Самопомощи" Семен Семенченко и члены батальона "Донбасс" причастны к совершению ряда тяжких преступлений. Об этом сообщили "Обозревателю" источники в правоохранительных органах.





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