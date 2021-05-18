Сколько украинцев готовы вакцинироваться от COVID-19: соцопрос

BTC/USD
45219.15
ETH/USD
3487.82
LTC/USD
313.90
USD/UAH
27.60
EUR/UAH
33.60
RUB/UAH
0.39
Рубрики
МЕНЮ
Данило Матюха
Почти половина населения Украины не желает проходить вакцинацию против коронавируса, когда лекарства будут доступны. Об этом сообщают данные опроса социологической группы "Рейтинг".
Вакцинация - фото из открытых источников
Статистика показывает, что 42% украинских граждан совершенно не готовы вакцинироваться. Лишь 18% опрошенных выразили полную готовность пройти прививки при наличии нужных препаратов. Большее желание обезопасить себя от заражения проявляют люди с возрастной категории 51+ лет. Таких было 22%.
Молодежь с возрастной группы 18-35 лет в большинстве совершенно не готовы к вакцинации, таких оказался 51%.
Также социологи констатировали, что большинство украинцев, которые готовы вакцинироваться, хотят получить прививку международно признанными препаратами, изготовленными в европейских странах или США. Меньше соотечественники доверяют индийской (6%) и китайской (3%) вакцине. 17% граждан готовы вакцинироваться любыми лекарствами.
Всего по состоянию на март 2021 года 60% опрошенных считают эпидемию коронавируса угрожающей. Более опасным COVID-19 считают женщины (33%), чем мужчины (18%).
Напомним, что украинцев, которые записались в очередь на вакцинацию через приложение "Дія", будут вакцинировать каждую неделю по выходным дням.
А уже с 1 июля 2021 года в Украине могут запустить в действие ковидный сертификат. Его планируют ввести сразу после того, как аналогичные процессы начнут функционировать в странах Европейского Союза. Подробнее о документе и его преимуществах читайте в нашем материале.
Также стали известны данные Киевского института социологии об отношении украинцев к вакцинации. О том, сколько процентов граждан готовы делать прививки и какое количество людей не доверяет ни одной вакцине, вы можете узнать в нашей статье.
Недавно стало известно, что Всемирный банк выдаст Украине специальный кредит на 90 миллионов долларов для борьбы с коронавирусной болезнью. Куда именно направят эти деньги, узнавайте по ссылке.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости