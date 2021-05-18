Сколько украинцев готовы вакцинироваться от COVID-19: соцопрос

Почти половина населения Украины не желает проходить вакцинацию против коронавируса, когда лекарства будут доступны. Об этом сообщают данные опроса социологической группы "Рейтинг".

Вакцинация - фото из открытых источников

Статистика показывает, что 42% украинских граждан совершенно не готовы вакцинироваться. Лишь 18% опрошенных выразили полную готовность пройти прививки при наличии нужных препаратов. Большее желание обезопасить себя от заражения проявляют люди с возрастной категории 51+ лет. Таких было 22%.

Молодежь с возрастной группы 18-35 лет в большинстве совершенно не готовы к вакцинации, таких оказался 51%.

Также социологи констатировали, что большинство украинцев, которые готовы вакцинироваться, хотят получить прививку международно признанными препаратами, изготовленными в европейских странах или США. Меньше соотечественники доверяют индийской (6%) и китайской (3%) вакцине. 17% граждан готовы вакцинироваться любыми лекарствами.

Всего по состоянию на март 2021 года 60% опрошенных считают эпидемию коронавируса угрожающей. Более опасным COVID-19 считают женщины (33%), чем мужчины (18%).

Напомним, что украинцев, которые записались в очередь на вакцинацию через приложение "Дія", будут вакцинировать каждую неделю по выходным дням.

А уже с 1 июля 2021 года в Украине могут запустить в действие ковидный сертификат. Его планируют ввести сразу после того, как аналогичные процессы начнут функционировать в странах Европейского Союза. Подробнее о документе и его преимуществах читайте в нашем материале.

Также стали известны данные Киевского института социологии об отношении украинцев к вакцинации. О том, сколько процентов граждан готовы делать прививки и какое количество людей не доверяет ни одной вакцине, вы можете узнать в нашей статье.

Недавно стало известно, что Всемирный банк выдаст Украине специальный кредит на 90 миллионов долларов для борьбы с коронавирусной болезнью. Куда именно направят эти деньги, узнавайте по ссылке.



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