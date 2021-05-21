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Сколько денег выделит ЕС на борьбу с COVID-19 в Африке

Страны европейского содружества хотят инвестировать в разработку африканской вакцины

сегодня, 16:41
Автор:

Данило Матюха

Европейский союз запускает инициативу по увеличению производства вакцин от коронавируса в Африке. Об этом сообщает РБК-Украина.

Сколько денег выделит ЕС на борьбу с COVID-19 в Африке

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ЕС планирует инвестировать в организацию выпуска этих препаратов 1 млрд евро.

По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, на сегодняшний день африканские страны вынуждены импортировать вакцины от коронавируса.

"Мы намерены с нашими африканскими партнерами развивать национальные производства по всем континенту, чтобы выиграли все страны", — заявила политик.

Дер Ляйен подчеркнула, что на развитие производства вакцина в Африке Евросоюз планирует выделить инвестиции в размере 1 млрд евро. Ожидается, что на предприятиях будут работать европейские специалисты.

Напомним, что Всемирный банк выдаст Украине специальный кредит на 90 миллионов долларов для борьбы с коронавирусной болезнью. Куда именно направят эти деньги, узнавайте по ссылке.

А уже с 1 июля 2021 года в Украине могут запустить в действие ковидный сертификат. Его планируют ввести сразу после того, как  аналогичные процессы начнут функционировать в странах Европейского Союза. Подробнее о документе и его преимуществах читайте в нашем материале.

Также стали известны данные Киевского института социологии об отношении украинцев к вакцинации. О том, сколько процентов граждан готовы делать прививки и какое количество людей не доверяет ни одной вакцине, вы можете узнать в нашей статье.

Недавно мы сообщали, что украинцев, которые записались в очередь на вакцинацию через приложение "Дія", будут вакцинировать каждую неделю по выходным дням.


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Источник: https://www.rbc.ua/ukr/news/evrosoyuz-investiruet-1-mlrd-evro-proizvodstvo-1621600645.html
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