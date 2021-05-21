Сколько денег выделит ЕС на борьбу с COVID-19 в Африке

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Данило Матюха
Европейский союз запускает инициативу по увеличению производства вакцин от коронавируса в Африке. Об этом сообщает РБК-Украина.
Пандемия в Африке - фото из открытых источников
ЕС планирует инвестировать в организацию выпуска этих препаратов 1 млрд евро.
По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, на сегодняшний день африканские страны вынуждены импортировать вакцины от коронавируса.
"Мы намерены с нашими африканскими партнерами развивать национальные производства по всем континенту, чтобы выиграли все страны", — заявила политик.
Дер Ляйен подчеркнула, что на развитие производства вакцина в Африке Евросоюз планирует выделить инвестиции в размере 1 млрд евро. Ожидается, что на предприятиях будут работать европейские специалисты.
Напомним, что Всемирный банк выдаст Украине специальный кредит на 90 миллионов долларов для борьбы с коронавирусной болезнью. Куда именно направят эти деньги, узнавайте по ссылке.
А уже с 1 июля 2021 года в Украине могут запустить в действие ковидный сертификат. Его планируют ввести сразу после того, как аналогичные процессы начнут функционировать в странах Европейского Союза. Подробнее о документе и его преимуществах читайте в нашем материале.
Также стали известны данные Киевского института социологии об отношении украинцев к вакцинации. О том, сколько процентов граждан готовы делать прививки и какое количество людей не доверяет ни одной вакцине, вы можете узнать в нашей статье.
Недавно мы сообщали, что украинцев, которые записались в очередь на вакцинацию через приложение "Дія", будут вакцинировать каждую неделю по выходным дням.
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