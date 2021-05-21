Сколько денег выделит ЕС на борьбу с COVID-19 в Африке

Европейский союз запускает инициативу по увеличению производства вакцин от коронавируса в Африке. Об этом сообщает РБК-Украина.

Пандемия в Африке - фото из открытых источников

ЕС планирует инвестировать в организацию выпуска этих препаратов 1 млрд евро.

По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, на сегодняшний день африканские страны вынуждены импортировать вакцины от коронавируса.

"Мы намерены с нашими африканскими партнерами развивать национальные производства по всем континенту, чтобы выиграли все страны", — заявила политик.

Дер Ляйен подчеркнула, что на развитие производства вакцина в Африке Евросоюз планирует выделить инвестиции в размере 1 млрд евро. Ожидается, что на предприятиях будут работать европейские специалисты.



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Недавно мы сообщали, что украинцев, которые записались в очередь на вакцинацию через приложение "Дія", будут вакцинировать каждую неделю по выходным дням.

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