Синоптик рассказала, когда в Украине закончатся дожди и вернется жара

Завтра (3 августа) на погоду продолжить влиять циклон, поэтому распределение дождей будет примерно таким же. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в социальной сети Facebook.

Погода в Украине

Согласно прогнозу синоптика, 3 августа в большинстве областей Украины ожидаются дожди, иногда с грозами и порывистым ветром. А вот в Западной Украине будет преобладать сухая солнечная погода. В южной части Украины будет поменьше дождей - местами, локальные.

"В северных и центральных областях в среду вероятны порывы ветра до 12-14 метров в секунду. Температура воздуха повсеместно предполагается достаточно однородной, что бывает не часто — в течение дня в Украине +24+29 градусов, в Закарпатье до +29+31 градусов" — рассказала Диденко.

В Киеве ожидается около +25 градусов, местами дождь, порывистый северный ветер.

"Еще в четверг воздушная масса будет преобладать с влажностью, умеренными градусами, а во второй половине недели солнце вернется на прогнозную арену, которая согреет воздух до тепла", — Диденко.

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