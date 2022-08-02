Удастся ли удержать зерновое соглашение – пора ли уже переходить к более глобальным договоренностям

В вечернем обращении 1 августа президент Украины Владимир Зеленский много внимания уделил началу экспорта украинского зерна по "зеленому коридору" в море. Каковы шансы, что договоренности, заключенные в Стамбуле 22 июля, будут соблюдаться? Какую роль в этом играют глобальные игроки? Могут ли данные соглашения стать шагом к другому – о мире между Украиной и Россией, как намекает Турция? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Экспорт зерна. Фото: из открытых источников

Россия начала масштабную политическую игры, где Кремль пытается подорвать доверие к Украине как к экспортеру зерна

Директор Института мировой политики, политический эксперт, автор книги "Гибридная война" Евгений Магда называет вопрос вывоза украинского зерна – уравнением со многими неизвестными. И то, что процесс был запущен 1 августа, не позволяет, по его мнению, уверенно говорить об успехе функционирования данного коридора.

и смерть во время обстрелов Николаева ночью на 31 июля Героя Украины, владельца крупнейшей зерноторговой компании "Нибулон" Алексея Вадатурского и возможные провокации на пути зерновых караванов – это составляющие, как мне кажется, российской масштабной политической игры, где Кремль пытается подорвать доверие к Украине как к экспортеру зерна. И с этим, в частности, был связан недавний визит министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в ряд стран Африки. Уверен, что там он пытался убедить своих визави отказаться от покупки украинского зерна в пользу российского", – размышляет Евгений Магда. "Так и удар 23 июля, на следующий день после подписания Стамбульских соглашений, по Одесскому порту

При этом, акцентирует он, в вопросе экспорта украинского зерна следует отталкиваться от цифр.

"Как только хотя бы миллион тонн дойдут по морю до заказчика, можно будет говорить об определенных успехах, – считает эксперт. – Напомню, что в предыдущем маркетинговом году Украина экспортировала более 40 млн тонн зерна".

Данное соглашение – хороший стимул продолжать переговоры

По мнению политолога, сооснователя консалтинговой компании Good Politics Максима Джигуна, начавшийся вывоз украинского зерна морским путем – это в глобальном смысле хороший сигнал. Демонстрирующий, что, несмотря на огромные сложности, с Россией можно о чем-то говорить. И даже договориться.

"Это не стопроцентно удобные Украине соглашения, есть белые пятна касательно вопросов безопасности. Но, тем не менее, это важный показатель того, что украинская дипломатия работает. И способна переубедить в чем-то даже таких врагов и террористов как россияне", – поясняет Максим Джигун.

Безусловно, продолжает он, переговоры по зерну – это не переговоры уровня о завершении боевых действий и войны в целом.

"Тем не менее, это своеобразный тренажер, некая модель, по которой мы можем двигаться дальше, – считает политолог. – Понятно, что Россия никогда не признает, что проигрывает эту войну, что ее позиции слабее украинских. И на мировой арене, и – в последнее время всё чаще, благодаря мужеству ВСУ и поставкам импортного вооружения – на полях сражений. И всё же, россияне пошли на заключение "зернового перемирия". Не без провокаций в виде обстрелов портов. Но чего мы от них ожидали? Надо понимать, что Россия будет срывать любые договоренности. Такое уж это государство по своей сути. Однако, подчеркиваю, данное соглашений – хороший стимул продолжать переговоры. Мы, по сути, вышли из того тупика, в котором переговоры Киева с Москвой пребывали определенны период".

Также, по мнению эксперта, надо понимать, что ключевой в возобновлении морского экспорта украинского зерна стала позиция мирового сообщества. В том числе держав, зависящих от поставок продукции из Украины. И то, что Россия своими выходками поставила на грань гуманитарной катастрофы ряд стран, что это было слишком явно, вынудило агрессора в итоге пойти на сотрудничество. И разблокировать (пусть даже в ограниченном виде) украинские порты, констатирует Максим Джигун.

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