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Удастся ли удержать зерновое соглашение – пора ли уже переходить к более глобальным договоренностям

Несмотря на подписанные соглашения Россия будет искать пути, как сорвать договорённости и выставить Украину в негативном свете

сегодня, 12:28
Автор:

Кравцев Сергей
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В вечернем обращении 1 августа президент Украины Владимир Зеленский много внимания уделил началу экспорта украинского зерна по "зеленому коридору" в море. Каковы шансы, что договоренности, заключенные в Стамбуле 22 июлябудут соблюдаться? Какую роль в этом играют глобальные игроки? Могут ли данные соглашения стать шагом к другому – о мире между Украиной и Россией, как намекает Турция? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Удастся ли удержать зерновое соглашение – пора ли уже переходить к более глобальным договоренностям

Экспорт зерна. Фото: из открытых источников

Россия начала масштабную политическую игры, где Кремль пытается подорвать доверие к Украине как к экспортеру зерна

Директор Института мировой политики, политический эксперт, автор книги "Гибридная война" Евгений Магда называет вопрос вывоза украинского зерна – уравнением со многими неизвестными. И то, что процесс был запущен 1 августа, не позволяет, по его мнению, уверенно говорить об успехе функционирования данного коридора.

"Так и удар 23 июля, на следующий день после подписания Стамбульских соглашений, по Одесскому портуи смерть во время обстрелов Николаева ночью на 31 июля Героя Украины, владельца крупнейшей зерноторговой компании "Нибулон" Алексея Вадатурскогои возможные провокации на пути зерновых караванов – это составляющие, как мне кажется, российской масштабной политической игры, где Кремль пытается подорвать доверие к Украине как к экспортеру зерна. И с этим, в частности, был связан недавний визит министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в ряд стран Африки. Уверен, что там он пытался убедить своих визави отказаться от покупки украинского зерна в пользу российского", – размышляет Евгений Магда.

При этом, акцентирует он, в вопросе экспорта украинского зерна следует отталкиваться от цифр.

"Как только хотя бы миллион тонн дойдут по морю до заказчика, можно будет говорить об определенных успехах, – считает эксперт. – Напомню, что в предыдущем маркетинговом году Украина экспортировала более 40 млн тонн зерна".

Данное соглашение – хороший стимул продолжать переговоры

По мнению политолога, сооснователя консалтинговой компании Good Politics Максима Джигуна, начавшийся вывоз украинского зерна морским путем – это в глобальном смысле хороший сигнал. Демонстрирующий, что, несмотря на огромные сложности, с Россией можно о чем-то говорить. И даже договориться.

"Это не стопроцентно удобные Украине соглашения, есть белые пятна касательно вопросов безопасности. Но, тем не менее, это важный показатель того, что украинская дипломатия работает. И способна переубедить в чем-то даже таких врагов и террористов как россияне", – поясняет Максим Джигун.

Безусловно, продолжает он, переговоры по зерну – это не переговоры уровня о завершении боевых действий и войны в целом.

"Тем не менее, это своеобразный тренажер, некая модель, по которой мы можем двигаться дальше, – считает политолог. – Понятно, что Россия никогда не признает, что проигрывает эту войну, что ее позиции слабее украинских. И на мировой арене, и – в последнее время всё чаще, благодаря мужеству ВСУ и поставкам импортного вооружения – на полях сражений. И всё же, россияне пошли на заключение "зернового перемирия". Не без провокаций в виде обстрелов портов. Но чего мы от них ожидали? Надо понимать, что Россия будет срывать любые договоренности. Такое уж это государство по своей сути. Однако, подчеркиваю, данное соглашений – хороший стимул продолжать переговоры. Мы, по сути, вышли из того тупика, в котором переговоры Киева с Москвой пребывали определенны период".

Также, по мнению эксперта, надо понимать, что ключевой в возобновлении морского экспорта украинского зерна стала позиция мирового сообщества. В том числе держав, зависящих от поставок продукции из Украины. И то, что Россия своими выходками поставила на грань гуманитарной катастрофы ряд стран, что это было слишком явно, вынудило агрессора в итоге пойти на сотрудничество. И разблокировать (пусть даже в ограниченном виде) украинские порты, констатирует Максим Джигун.

Читайте также на портале "Комментарии" — зерновая сделка и смерть Вадатурского: как это может быть связано – кому досталось зерно "Нибулона". 




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Источник: https://comments.ua/
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