Российские бенефициары пытаются вывести ДГОК из под ареста и санкций благодаря оффшорам Журило-Перцева

Несмотря на многочисленные попытки заблокировать доступ российским компаниям к украинскому стратегическому сырью, бизнес страны-агрессора продолжает выстраивать "серые" схемы владения отечественными предприятиями. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Апостроф".

Флаг России. Фото: Getty Images

Издание отмечает, в июле 2021 СНБО ввел персональные санкции против заместителя председателя совета директоров корпорации "ВСМПО-Ависма", российского миллиардера Шелкова, который является конечным бенефициаром "Демуринского ГОКа" (Днепропетровсая обл, Украина). Чтобы вывести актив из-под санкций, в марте 2022 новым акционером компании Limpieza Limited, владеющей 100% ООО "Демуринский ГОК" становится кипрский оффшор Bolatico Limited.

Однако смена собственника, по мнению журналистов, была сугубо номинальной, и предыдущие бенефициары сохранили контроль над украинским предприятием. Так, среди директоров оффшора Limpieza Limited значатся Марьяна/Мариана Шинкарь и Светлана Ильтьо. Одна, с 2019 возглавляет налоговый департамент VSMPO-Tirus Ltd, является директором CADOR ENTERPRISES LIMITED и еще нескольких компаний, бенефициаром которых является Шелков, "Ростех" и "Ависма". Другая, ранее фигурировала в расследовании НАБУ о нанесении убытков ОГХК в размере свыше 300 млн грн по т.н. "схемам Журило-Перцева". Последние, по сообщениям в СМИ, являются представителями российского титанового лобби в Украине и организаторами нелегальных поставок титановой продукции на подсанкционные территории. В частности, компания Osttor Beteiligungs Und Handelsgesestor, акционером которой является Юрий Перцев, а директор – его жена Мария Перцева, выступает основным поставщиком титановой руды из Вьетнама и Мозамбика для предприятий "ВСМПО-Ависма". К тому же, в 2021 через Osttor предприятиям российского ОПК было поставлено 19760 тонн ильменита, 5959 тонн рутила и 2786 тонн циркона, производства того самого "Демуринского ГОКа". Таким образом, благодаря Bolatico Limited Р.Журило и Ю.Перцева, подсанкционные "Ростех", "ВСМПО-Ависма" и Шелков сохранили контроль над украинским предприятием, несмотря на действующие в их отношении санкции.

В апреле 2022 суд наложил арест на 100% корпоративных прав на ДГОК и банковские счета предприятия, следователями БЭБ было объявлено подозрение в уклонении от уплаты налогов его директору. Казалось бы, государство наконец-то должно поставить точку в этой скандальной российско-кипрской истории, но Киевский апелляционный суд в июне 2022 снимает арест с корпоративных прав ДГОКа, которыми владеет Limpieza Limited. Больше ничего не мешает Bolatico Limited передать контроль над ДГОКом уже третьим лицам, если бы не факт, что для фондовых операций с украинскими промышленными активами, нужно официальное разрешение со стороны Антимонопольного комитета Украины, которое никто никому не давал.

По словам издания, теперь украинское государство может не только добиться признания недействительной сделки по приобретению 100% акций Limpieza Limited компанией Bolatico Limited, но и жестко поставить вопрос о национализации самого ООО "Демуринский горно-обогатительный комбинат".

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