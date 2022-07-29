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Синоптик рассказала, какой будет погода в Украине в последние дни июля

Прогноз погоды в Украине

сегодня, 20:35
Автор:

Денис
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Июль завершится в Украине в целом теплой, до жары, погодой. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко на своей странице в социальной сети Facebook. 

Синоптик рассказала, какой будет погода в Украине в последние дни июля

Погода в Украине

"Температура воздуха в дневные часы будет составлять +25+30 градусов, в южной части до +33 градусов. 31 июля на западе Украины ожидается понижение температуры воздуха до +20+25 градусов", — прогнозирует синоптик. 

Также Диденко рассказала, что дождей завтра (30 июля) будет немного, местами локальные в западной части, а вот 31 июля на западе Украины дожди станут мощнее, там в воскресенье возможны сильные ливни, грозы, порывы ветра до штормового.

"На большей части территории Украины на протяжении субботы-воскресенья существенных осадков не предполагается, разве что вечером 31-го июля западные дожди могут достичь Житомирщины и Винницкой области", — Диденко. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что Стефания и Артур-Байрактар: какие имена родители сейчас дают детям. В Минюсте рассказали, как имена дают новорожденным детям. 

Читайте также о том, что как подать заявку на международную помощь через сервис "єДопомога": документы и пошаговая инструкция. Украинцы могут получить денежную помощь от международных организаций. 

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что когда станет престижно быть украинцем – что мешает этого добиться уже сейчас. Эксперты рассказали, почему украинское гражданство еще далеко до того, чтобы называться одним из самых престижных. 

Также "Комментарии" информировали о том, что на Западе прогнозируют перелом в войне в пользу Украины: какие шансы на это – чего ждать на фронте. Усталость россиян и увеличение поставок новейшего западного вооружения могут помочь ВСУ деоккупировать украинские территории. 



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Источник: https://www.facebook.com/tala.didenko/posts/pfbid027u2LExfFojd1LQJredjhSvxh9qRC5h5Sfjx8sqkJRRCojkChy1rrAsCeGD5emKVdl
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