Синоптик рассказала, что в Украину идет резкое похолодание - подробности

В ближайшие дни в Украине будет преобладать теплая погода, а затем ожидается резкое похолодание. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в социальной сети Facebook.

Погода в Украине

"В ближайшие дни будет преобладать высокая температура воздуха, а резкий скачок вниз, до похолодания (в Киеве, вероятно, до +20+22 градусов) ожидается во вторник", — рассказал Диденко.

Касаемо погоды на завтра (5 августа) Диденко прогнозирует, что теплее всего будет в Западной Украине В течение дня температура воздуха будет составлять +27+32 градуса.

"5 августа на западе Украины будет доминировать антициклонический характер погоды, поэтому там будет сухо и солнечно", — Диденко.

Отмечается, что на остальной территории Украины тоже будет не холодно: "+25+29, как пригреет солнышко, то и кое-где до +30 градусов".

"Кратковременные дожди с грозами на Левобережье пройдут в большинстве областей", — Диденко.

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