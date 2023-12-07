С чем связан путинский вояж в ОАЭ и Саудовскую Аравию: что удивляет

Признанный в марте 2023 года Международным судом в Гааге военным преступником российский диктатор Владимир Путин практически полгода отсиживался в РФ, боясь покидать пределы страны. Но в последнее время он стал активничать на внешней арене. Очередным доказательством чему стал его декабрьский визит в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Саудовскую Аравию. Эксперты пояснили изданию "Комментарии", почему было выбрано именно ближневосточное направление – и о чем говорит подобное путинское оживление.

Визит Путина в ОАЭ. Фото: из открытых источников

Подсанкционным лицам из РФ позволяется свободно путешествовать по миру

Ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан не сомневается, что Путин во время визита 6 декабря в ОАЭ, в Саудовскую Аравию пытался склонить эти страны к повышению цен на нефть и нефтепродукты.

"Кроме того, он рассчитывал получить определенные соглашения касательно поставок в РФ из этих стран вооружения, боеприпасов и военной техники. Плюс – усилить влияние РФ на Ближнем Востоке, одновременно уменьшая влияние США. Что в очередной раз подтверждает – именно Россия вместе с Ираном разожгли в октябре очередной конфликт между Израилем и ХАМАС", – отмечает эксперт.

Он акцентирует, что посещение Путиным стран Ближнего Востока не случайно вызвало реакцию со стороны такого известно издания как Bloomberg. Там отметили, что этот визит бросает вызов международной изоляции России.

А ягодкой на торте стало недавнее участие Путина в онлайн-саммите "Большой двадцатки". Где он повторял брутальные нападки на Украину, на коллективный Запад и так далее". "Впрочем, речь, как по мне, следует вести не только об этом визите как о чем-то особенном, – говорит Василий Богдан. – В последнее время наблюдается тенденция, не совсем поддающая здравому смыслу. Когда подсанкционным лицам из РФ позволяется свободно путешествовать по миру в целом и Европе в частности. Показателен в этом смысле визит министра иностранных дел страны-агрессора Лаврова сперва в сентябре в США на 78-й сессию Генассамблеи ООН, потом в конце ноября — начале декабря – в Северную Македонию на саммит ОБСЕ

Путин пытался договориться о поддержании высоких цен на нефть в 2024 году

Политолог, профессор кафедры международных отношений НАУ Максим Яли считает, что путинский вояж в ОАЭ и Саудовскую Аравию связан, прежде всего, с переговорами о поддержании высоких цен на нефть в 2024 году.

"Добыча ее в урезанном объеме уже привела к резкому повышению цен на нефть во втором полугодии 2023-го, – поясняет эксперт. – Так что основная цель Путина была – переговоры в составе ОПЕК+. Напомню, что Саудовская Аравия и РФ являются крупнейшими добытчиками нефти".

На фоне конфликта в Палестине Путин тоже получает определенные дивиденды, уверен Максим Яли.

"Поддержка Западом Израиля на фоне многотысячных жертв среди мирного населения в секторе Газа значительно повысила градус антиамериканизма в арабских странах. И Путин этим умело пытается воспользоваться", – констатирует политолог.

Саудовская Аравия и ОАЭ – не союзники для РФ

Политтехнолог, партнер SIC Group, глава Института демократии и развития PolitA и партии "Национальная платформа" Екатерина Одарченко поясняет:

"Официально в Дубае (ОАЭ) с 30 ноября по 12 декабря проходит 28-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28). И поездку Путина могли подвязать под это. Тем более, что ни ОАЭ, ни Саудовская Аравия не ратифицировали Римский статут – и не обязаны выполнят решение Международного уголовного суда".

В то же время, акцентирует эксперт, принятие Путина в рамках процессов, связанных с изменением климата, выглядит еще более цинично, учитывая, какие акты экоцида творит РФ в Украине (тот же подрыв Каховской ГЭС).

"О чем бы там Путин ни пытался договориться, важно понимать, что Саудовская Аравия и ОАЭ – не союзники для РФ. В отличие от Ирана, президент которого сегодня, кстати, прибыл в Москву", – отмечает Екатерина Одарченко.

Читайте также на портале "Комментарии" — действительно ли Запад не способен поставить на место Путина и Ко: что ждет Украину.



