Действительно ли Запад ведет двойную политику: почему с РФ хотят вести диалог

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Кравцев Сергей
На этой неделе в Северной Македонии состоялся саммит ОБСЕ, на который допустили главу МИД РФ Сергея Лаврова. И хоть он как представитель страны-агрессора получил там свою порцию критики, в том числе от Германии, получил и трибуну для выступлений. Так что активно продвигал кремлевские тезисы о войне против Украины, фактически оправдывая агрессию, попирая международное право, угрожая уже и Молдове и обвиняя Запад в гибридной войне против РФ. Почему российские представители на втором году "большой войны" с массой военных преступлений продолжают оставаться во множестве международных организаций? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.
Сергей Лавров. Фото: из открытых источников
Политолог, преподаватель Киевского национального университета (КНУ) имени Тараса Шевченко, эксперт по международной политике Петр Олещук поделился таким мнением:
Та же ОБСЕ, напоминает эксперт, была создана, в первую очередь, с целью диалога внутри Европы, чтобы не допускать серьезных конфликтов на Европейском континенте. Но сам факт полномасштабной войны России против Украины демонстрирует, что уставные задачи не выполнены. Соответственно, нет смысла в существовании данной структуры, отмечает политолог.
Адвокат, кандидат юридических наук, общественный деятель Сергей Войченко отмечает, что, к сожалению, для международного сообщества война в Украине остается чем-то далеким.
Да, продолжает он, от России многие отгородились, некоторые закрыли границы, введены определенные санкции. Но то же приглашение Лаврова на заседание ОБСЕ, предоставленная ему возможность выступить, лишь подтверждают, что наша война для остальных – далека.
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