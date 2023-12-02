Действительно ли Запад ведет двойную политику: почему с РФ хотят вести диалог

На этой неделе в Северной Македонии состоялся саммит ОБСЕ, на который допустили главу МИД РФ Сергея Лаврова. И хоть он как представитель страны-агрессора получил там свою порцию критики, в том числе от Германии, получил и трибуну для выступлений. Так что активно продвигал кремлевские тезисы о войне против Украины, фактически оправдывая агрессию, попирая международное право, угрожая уже и Молдове и обвиняя Запад в гибридной войне против РФ. Почему российские представители на втором году "большой войны" с массой военных преступлений продолжают оставаться во множестве международных организаций? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Сергей Лавров. Фото: из открытых источников

Многие европейцы всё еще считают, что следует сохранять площадки для диалога с РФ

Политолог, преподаватель Киевского национального университета (КНУ) имени Тараса Шевченко, эксперт по международной политике Петр Олещук поделился таким мнением:

"Международные организации сейчас пребывают в состоянии глубокого системного кризиса. Что уже не раз отмечали представители украинской власти, в том числе президент Владимир Зеленский. Звучали призывы продемонстрировать эффективное решение уставных задач, ради которых создавались та же ООН, либо самораспускаться. К сожалению, не происходит ни того, ни другого".

Та же ОБСЕ, напоминает эксперт, была создана, в первую очередь, с целью диалога внутри Европы, чтобы не допускать серьезных конфликтов на Европейском континенте. Но сам факт полномасштабной войны России против Украины демонстрирует, что уставные задачи не выполнены. Соответственно, нет смысла в существовании данной структуры, отмечает политолог.

"Но многие европейцы всё еще считают, что следует сохранять площадки для диалога с РФ. Что та рано или поздно одумается – и получится вернуться к нормальным отношениям. Но это ошибочные суждения, оторванные от реальности, – уверен Петр Олещук. – И пока ошибочность таких суждений не признают сами европейцы, они продолжат держаться за такие мертвые институции как та же ОБСЕ. Ну, а поездка Лаврова на саммит данной организации стала очередным примером этого. РФ использовала встречу как очередную пропагандистскую трибуну. Не более".

Западу кажется, что лучше вести двойную политику

Адвокат, кандидат юридических наук, общественный деятель Сергей Войченко отмечает, что, к сожалению, для международного сообщества война в Украине остается чем-то далеким.

"Это становится понятным, когда попадаешь в их среду. Люди живут в мирных странах, занимаются своими делами, не прячутся в бомбоубежища. У них, даже когда они на стороне Украины, нет той ненависти к рашистам, как у нас. И беззубая международная политика позволяет стране-агрессору творить всё, что та захочет", – поясняет Сергей Войченко.

Да, продолжает он, от России многие отгородились, некоторые закрыли границы, введены определенные санкции. Но то же приглашение Лаврова на заседание ОБСЕ, предоставленная ему возможность выступить, лишь подтверждают, что наша война для остальных – далека.

"Западу кажется, что лучше вести двойную политику, чтоб возможно когда-то в РФ проснется разум. Но тот не проснется. К сожалению – эффективность современной международной политики, международных организаций фактически нулевая", – констатирует Сергей Войченко.

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