Почему в ЕС согласились на участие Лаврова во встрече ОБСЕ: что не так с этой организацией

Украина отказалась принимать участие во встрече ОБСЕ на министерском уровне в Скопье (Северная Македония), которая состоится с 29 ноября по 1 декабря, из-за участия там российской делегации во главе с руководителем МИД РФ Сергеем Лавровым. Ранее глава МИД Эстонии Маргус Тсахкна заявил, что РФ старается полностью разрушить ОБСЕ. Эксперты поделились с изданием "Комментарии" мнениями о данной ситуации.

ОБСЕ. Фото: из открытых источников

Ряд представителей стран ЕС могут иметь желание переговорить с глазу на глаз с Лавровым

Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок акцентирует, что реакция на визит Лаврова на встречу ОБСЕ последовала не только с украинской стороны, но и от государств Балтии, которые также отказались прибыть в Северную Македонию, если там будет российская делегация.

"Но, обратите внимание, что Лаврову дали возможность пролететь через Болгарию. Значит, европейцы его ждали. И глава дипломатии ЕС Боррель подтвердил, что российский министр иностранных дел будет выступать. Исходя из этого, я предполагаю, что европейские политики высокого ранга (руководство Еврокомиссии, руководство наиболее мощных экономически государств – Германии, Франции, Италии) – имеют желание переговорить с глазу на глаз именно с Лавровым. Чтобы понять намерения Кремля касательно дальнейших действий в войне против Украины. Того, что не скажут представители действующей российской власти на камеры", – поясняет эксперт.

Чтоб показать не восприятие Лаврова как дипломата страны-агрессора, Украина и страны Балтии (последние ощущают угрозу вторжения со стороны РФ) пошли на показательный демарш.

ради продолжения обмена заложниками". "Но это – проявление именно протеста определенных стран, – подчеркивает Валерий Клочок. – Не в целом европейской, мировой дипломатии, которая всегда ищет возможности для переговоров. Можно провести параллель с ООН, где представитель России – Небензя – постоянно несет какой-то бред. Но никто Небензю, РФ в целом, оттуда не изгоняет. Можно провести параллель и с ситуацией на Ближнем Востоке, где сейчас продлили перемирие между Израилем и ХАМАС

То есть, даже между непримиримыми сторонами, пусть даже через посредников, всегда ищется возможность для прояснения позиций, для переговоров, отмечает эксперт.

"Украине сейчас не о чем говорить с РФ. И логично, что Кулеба не примет участие во встрече в Скопье. Но это никак не разваливает ОБСЕ. Хотя бы по той причине, что сама по себе эта структура – нежизнеспособна. Она никогда не выполняла функций, на нее возложенных. Достаточно вспомнить "слепую" миссию ОБСЕ на Донбассе", – резюмирует Валерий Клочок.

Необходимо ставить вопрос о ликвидации ОБСЕ

Директор Центра исследований проблем гражданского общества, эксперт СНБО в 2001-2011 гг по вопросам замороженных конфликтов в Евразии (в том числе Молдова-Приднестровье) Виталий Кулик поделился таким комментарием:

"ОБСЕ дискредитировала себя еще наблюдательной миссией на Донбассе. Ее деятельность там была исключительно показательной. Представители миссии убегали при первых выстрелах, не фиксировали нарушителей режима прекращения огня в течение длительного периода своей деятельности в Украине (с 21 марта 2014 года по 31 марта 2022 года). Эта структура не только не решила конфликтный вопрос, не обеспечила эффективную верификацию на линии разграничения, но и не создала механизмов недопущения широкомасштабной агрессии России против Украины. Для меня понятно, что эта структура – недееспособна. И не является таковой, чтобы с ней можно было эффективно взаимодействовать".

Россия в ОБСЕ остается, ее оттуда не исключали, она вносит взносы, занимает ряд руководящих должностей в данной структуре, отмечает эксперт. Решения, формулировки там принимаются с оглядкой на РФ.

"Так что я не вижу смысла Украине вообще принимать участие в деятельности данной организации в какой-либо форме", – говорит Виталий Кулик.

При этом, уточняет он, точно нельзя допускать, чтобы страна-агрессор получила возможность принятия в рамках ОБСЕ неких пророссийских решений. Но для этого участие Украины там необязательно, считает эксперт. Найдутся другие страны, которые не допустят такого.

"Ну, а после войны, – отмечает Виталий Кулик, – необходимо ставить вопрос о ликвидации ОБСЕ, этой ненужной организации, с одновременным созданием более действенных механизмов сотрудничества в вопросах европейской безопасности".

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