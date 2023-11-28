В Эстонии заявили, что Россия пытается разрушить одну из важных международных организаций

Цель России состоит в остановке работы ОБСЕ, однако Эстония и другие страны обещают не дать ей реализовать эти планы. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна

Министр прокомментировал российскую блокировку голосования за председательство Эстонии в ОБСЕ и назначение на эту роль Мальты.

"Однако, поскольку наша кандидатура окончательно заблокирована, мы не выступаем против альтернативного предложения Северной Македонии. Цель России — развалить ОБСЕ, но мы не дадим ей шанса разрушить организацию", — подчеркнул Тсахкна.

Стоит напомнить, что на этой неделе Российская Федерация вместе с Белоруссией наложили вето на утверждение Эстонии как следующего главы ОБСЕ в 2024 году.

После роль председателя предложили Мальте, которая сохраняет нейтралитет в отношении войны в Украине, хотя и осудила российскую агрессию и присоединилась к европейским санкциям. Однако РФ заблокировала и это предложение, отмечают в СМИ.

Читайте также на портале "Комментарии" — вопрос поддержки Украины западными союзниками в последнее время активизировался. В США до сих пор не приняты новые меры по оказанию такой помощи из-за разногласий в Конгрессе. При этом, как отмечает издание Newsweek, американские власти, похоже, боятся поражения России в этой войне – потому дозируют помощь Украине. Аналогичную политику исповедуют, судя по всему, европейцы, где в последнее время набирают силу партии, ратующие за мирные переговоры между Киевом и Москвой. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг уверяет, что Альянс будет поддерживать Украину как можно дольше, чтобы Киев получил лучшие условия для мирных переговоров. На фоне явной нерешительности Запада, россияне успели окопаться, сдержать натиск украинского наступления, а теперь сами идут вперед, особенно в районах Авдеевки и Купянска. Портал "Комментарии" обратился к экспертам, которые охарактеризовали происходящее на военном и дипломатическом фронте российско-украинской войны.



