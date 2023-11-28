Украина отказывается принимать участие во встрече ОБСЕ: стала известна причина

Украина не будет принимать участие во встрече ОБСЕ на министерском уровне в Скопье (Северная Македония), которая состоится с 29 ноября по 1 декабря. Причина – участие российской делегации, в частности, главы МИД РФ Сергея Лаврова. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

ОБСЕ. Фото из открытых источников

"Делегация Украины не будет участвовать в министерском заседании ОБСЕ на уровне министра иностранных дел", — констатировали в МИД.

При этом, по словам Николенко, Украина остается приверженной принципам ОБСЕ, готова и дальше работать с партнерами с целью возобновления уважения к Хельсинкскому заключительному акту, в частности на основе воплощения Формулы мира президента Украины Владимира Зеленского.

"Украина высоко ценит усилия Северной Македонии как председательствующего в 2023 году государства и лично министра иностранных дел Буяра Османи, продемонстрировавших высокий профессионализм и непоколебимую приверженность защите принципов и обязательств ОБСЕ. Мы отдельно благодарны Северной Македонии за приоритизацию вопроса противодействия российской агрессии против Украины во время своего председательства", — добавил спикер.

Отметим, Украина уже неоднократно заявляла, что Россия пытается подорвать ОРБСЕ изнутри, окончательно дискредитировав эту структуру. Такого мнения придерживаются также в Эстонии. По мнению министра иностранных дел Эстонии Маргуса Тсахкнаа, цель России состоит в остановке работы ОБСЕ, однако Эстония и другие страны обещают не дать ей реализовать эти планы.

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