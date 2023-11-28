Украина отказывается принимать участие во встрече ОБСЕ: стала известна причина

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Кравцев Сергей
Украина не будет принимать участие во встрече ОБСЕ на министерском уровне в Скопье (Северная Македония), которая состоится с 29 ноября по 1 декабря. Причина – участие российской делегации, в частности, главы МИД РФ Сергея Лаврова. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.
ОБСЕ. Фото из открытых источников
При этом, по словам Николенко, Украина остается приверженной принципам ОБСЕ, готова и дальше работать с партнерами с целью возобновления уважения к Хельсинкскому заключительному акту, в частности на основе воплощения Формулы мира президента Украины Владимира Зеленского.
Отметим, Украина уже неоднократно заявляла, что Россия пытается подорвать ОРБСЕ изнутри, окончательно дискредитировав эту структуру. Такого мнения придерживаются также в Эстонии. По мнению министра иностранных дел Эстонии Маргуса Тсахкнаа, цель России состоит в остановке работы ОБСЕ, однако Эстония и другие страны обещают не дать ей реализовать эти планы.
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