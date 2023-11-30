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Глава МИД Германии Бербок обратилась к России на саммите ОБСЕ: что сделал Лавров

Анналена Бербок призвала Россию прекратить войну в Украине на саммите ОБСЕ, куда была допущена делегация РФ во главе с Сергеем Лавровым.

сегодня, 15:35
Автор:
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Slava Kot
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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок выступила на Совете министров ОБСЕ в Северной Македонии. Во время выступления Бербок обратилась к России и призвала остановить войну против Украины.

Глава МИД Германии Бербок обратилась к России на саммите ОБСЕ: что сделал Лавров

Глава МИД Германии Анналена Бербок. Фото из открытых источников

Анналена Бербок в выступлении заявила, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседаниях говорит, но никогда не слушает. Поэтому Бербок сказала, что прямо обращается к российской делегации во время заседания ОБСЕ.


"Я хотела бы воспользоваться этой возможностью, чтобы еще раз четко сказать: прекратите эту войну, которая также является войной именно против этой организации, против безопасности и сотрудничества в Европе", — сказала глава МИД Германии Анналена Бербок.

Российская делегация во главе с Сергеем Лавровым была допущена к участию в заседании ОБСЕ, но сам глава МИД РФ отсутствовал в зале во время речи Бербок.

Несмотря на это, Бербок продолжила речь, в которой отметила, что Россия приносит "несказанные страдания" миллионам людей. Глава МИД Германии призвала соблюдать правила ОБСЕ и вывести российские войска с украинских территорий. По словам Бербок, это будет признак приверженности России миру.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что дружественная к России страна запретила Лаврову пересекать границу во время полета российского самолета на заседание ОБСЕ в Скопье. Российской дипломатической миссии пришлось сменить маршрут.

Также "Комментарии" писали, что в России заявили о готовности войны против НАТО. Замминистра иностранных дел России отметил, что Москва готова защищать свои национальные интересы, как она это уже доказывает в Украине.



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Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3793988-berbok-v-obse-zaklikala-rosian-pripiniti-vijnu-lavrova-v-zali-ne-bulo.html
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