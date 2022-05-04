РФ нанесла массированный ракетный удар по Украине: что это было – какая настоящая цель такого зверства

За вчерашние сутки россияне выпустили более 20 ракет практически по всей Украине, включая западную. Среди целей были железная дорога, электроподстанции. Во время дневного обстрела Авдеевки убили не менее 10 рабочих коксохима. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" усиление обстрелов и увеличение их географии.

Ракетный обстрел. Фото: из открытых источников

Эти обстрелы – попытка отомстить, подтверждение бессилия армии РФ в войне с противником, которого они ошибочно считали слабым

Директор Департамента внутренней политики Международного центра перспективных исследований (МЦПИ), доктор политических наук Игорь Петренко рассуждает так:

"Президент Украины Владимир Зеленский прав, говоря, что этими обстрелами РФ пытается отомстить за свои проигрыши на фронте. Демонстрирует свое бессилие . Буквально вчера в районе Херсонской области нанесли удар по командному штабу оккупантов. По некоторым данным, более 40 человек, включая множество офицеров, погибли. Также известно, что четыре населенных пункта на Юге Украины освобождены ВСУ, которые уже находятся возле админграницы Херсонской области. Ну и практически на всех направлениях защитники Украины эффективно сдерживают врага. У агрессора есть некоторые продвижения на Донбассе, куда брошены основные силы. Но в целом наши воины наносят противнику существенный урон, отбивая попытки захватить новые территории. И это вызывает у агрессора раздражение".

Отмечается также деморализация российских военнослужащих, подчеркивает эксперт. Они всё чаще задаются вопросам — за что воюют в Украине? Почему у них такие большие потери? Зачем всё это? Вразумительные ответы найти тяжело.

"И в какой-то мере эти обстрелы — попытка отомстить, подтверждение бессилия армия РФ в войне с противников, которого они ошибочно считали слабым. Но есть еще один немаловажный момент, учитывая географию обстрелов и их цели, – акцентирует Игорь Петренко. – Многие из них нацелены на железную дорогу. У противника "подгорает". Он обеспокоен значительно военно-технической помощью Украине со стороны западных партнеров. Потому железная дорога, по которой, как считают оккупанты, идут основные поставки на фронт, стала мишенью. Для чего противник пытается использовать точное и высокоточное ракетное вооружение".

По мнению эксперта, это – очень грубая, примитивная логика вояк страны-агрессора, которые то ли не понимают возможности современной логистики и сетей сообщения (не жд единой), либо просто работают по старинке (главное – доложить руководству, что "всё в порядке", а "спецоперация идет по плану", "оружие до фронта не дойдет"). Что, естественно, далеко от реальности, подчеркивает Игорь Петренко. Всё можно восстановить в достаточно короткие сроки, а логистика – штука хитрая, и знать о других путях доставки вооружения на фронт противнику не стоит.

"Параллельно с этим, – отмечает эксперт, – россияне пытаются запустить множество фейков. Что Украина якобы неэффективно и непрозрачно использует военно-техническую помощь с Запада. Об этом пишут и прикормленные РФ западные журналисты и собственно российские пропагандисты и некоторые подпевалы в Украине – либо полезные идиоты, либо агенты Кремля. Надо понимать, что военно-техническую, материальную помощь Украина получала от союзников еще до войны. Там есть четкий механизм учета, распределения и отчетности. Работают целые хабы, с участим иностранцев. Всё прозрачно, понятно, подотчетно. Тем более в военное время. Так что попытка РФ вбить кол между Украиной и Западом традиционно увенчается ничем. Ну, а на фронте россиянам далее будет всё сложнее".

Ракетные обстрелы по объектам инфраструктуры, по гражданскому населению Украины российская пропаганда демонстрирует как некие "победы"

Руководитель Центра общественно-информационных технологий "Форум", политический эксперт Валерий Дымов так расшифровывает слова Зеленского о том, что Россия резко увеличила ракетные удары по Украине, осознавая собственное бессилие:

"Страна-агрессор с начала полномасштабного вторжения уже очень много потеряла живой силы (около 24,5 тысяч, согласно последним данным Генштаба ВСУ) и техники (только танков – более тысячи). Потери колоссальные. При этом оккупанты не получили того преимущества на фронте, которое бы хотели. Они очень медленно продвигаются на ряде направлений, де сосредоточили огромное количество сил и средств (прежде всего – на юге и востоке). И всячески пытаются избегать прямых столкновений, усиленно работая по логистике, по поставкам к нам западного (прежде всего – США, Великобритании, в последнее время подключились страны ЕС) вооружения. Это и дальнобойные гаубицы, которые позволят окончательно переломить ход войны в нашу пользу, и многое другое".

К тому же, продолжает эксперт, российское военное командование и власти должны хоть что-то "продать" внутреннему потребителю к сакральному для РФ 9 мая. И ракетные обстрелы, прежде всего, по объектам инфраструктуры, по гражданскому населению Украины, российская пропаганда демонстрирует как некие "победы". Практически не боясь ответственности в международных судах, в которых "победы" в виде уничтожения школ, больниц, жилых домов, мостов, железных дорог будет ложиться в всё увеличивающуюся копилку обвинений россиян в военных преступлениях.

"Россияне демонстрируют безумие и бессилие, потому что не могут победить в войне против Украины, которую развязал еще 8 лет, а в 2022-м вывели на новый уровень полномасштабным вторжением – с нарушением всех международных договоров и современной системы безопасности. И они делают ставки на ракетные удары, пытаясь оправдать такими "победами" свою агрессию, – поясняет Валерий Дымов. – Хотя бы, подчеркиваю, для внутреннего потребителя. Потому что на внешнеполитической арене имидж России окончательно уничтожен – и продолжает уничтожаться безумными заявлениями даже их топ-дипломатов".

По словам эксперта, Украина обязательно ответит агрессору. Уже отвечает.

"Сегодня горит нефтебаза в оккупированной Макеевке . Мы рвем врага на фронте. Серьезные проблемы созданы в приграничных с Украиной областях пока еще РФ. Мы должны и далее наращивать свои возможности, выстраивая с помощью союзников мощную системы ПВО, противоракетной обороны. Понимая, что ракет у россиян еще хватает, что они будут бить до конца войны. Мы же не можем бить по российской территории без объявления войны. И уж тем более не может бить по своей временно оккупированной территории, где россияне прикрывают гражданским населением. Но уверен, что мы обязательно победим, благодаря нашей мотивации, новейшему вооружению, самому факту, что украинцы воюют на своей земле, что правда – за нами. Несмотря на то, что война ведется всей огромной Россией против куда меньшей и куда менее готовой к такой войне Украины, это еще и война рашистов против всего цивилизованного мира. А цивилизованный мир – на нашей стороне".

Также издание "Комментарии" сообщало — британской разведке стало известно – россияне собираются оккупировать два ключевые города на Донбассе.





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