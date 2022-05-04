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Британская разведка: россияне собираются оккупировать два ключевые города на Донбассе

Россия пытается оттеснить украинские силы в регионе

сегодня, 10:05
Автор:

Кравцев Сергей
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Перед российскими войсками, скорее всего, поставлена задача – выйти за пределы Изюма, чтобы взять под контроль города Краматорск и Северодонецк. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщается в отчете британской разведки, опубликованном в Twitter Минобороны страны.

Британская разведка: россияне собираются оккупировать два ключевые города на Донбассе

Танки. Фото: УНИАН

Кремль рассчитывает на то, что полная оккупация Краматорска и Северодонецка даст возможность России контролировать северо-восточный Донбасс. Далее Москва рассчитывает, что, наступая от этих двух городов российские войска смогут начать масштабное оттеснение ВСУ с территории Донбасса.

Под Изюм агрессор стянул 22 батальонные тактические группы. Оккупанты пытаются вести активное наступление вдоль северного направления Донбасса.

Отметим, вчера стало известно том, что Россия перебросила под Изюм самоходные минометы "Тюльпан" и подразделения, вооруженного реактивными системами залпового огня "Смерч".

Читайте на портале "Комментарии" — в Кремле решили поменять тактику по оккупации Украины. Теперь главный расчет на то, чтобы "откусывать" украинские земли по частям. Именно поэтому президент РФ Путин готовит к 9 мая решение об аннексии ранее захваченных территорий. Также 9 мая может быть обнародовано решение о массовой мобилизации и объявлено войну Украине. Эксперты в эксклюзивном интервью рассказали нашему изданию, пойдет ли Путин на такой шаг и чем он может обернуться для самой России.

Также издание "Комментарии" сообщало — вечером 3 мая был рекорд ракетных ударов по Украине: стало известно, сколько вражеских ракет удалось сбить.




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