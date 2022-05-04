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Вечером 3 мая был рекорд ракетных ударов по Украине: сколько удалось сбить

В то же время авиация Воздушных сил Украины в течение суток совершила десятки авиавылетов, атаковав противника

сегодня, 07:40 comments1452
Автор:

Кравцев Сергей
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Российская армия вечером 3 мая выпустили более 20 ракет по разным областям Украины, большинство из Каспийского моря. Как передает портал "Комментарии", об этом в соцсети Facebook сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Вечером 3 мая был рекорд ракетных ударов по Украине: сколько удалось сбить

Ту-95. Фото: из открытых источников

Вечером 3 мая сирена, оповещающая воздушную тревогу, звучала по всей территории Украины. Стратегические бомбардировщики рф Ту-95 и Ту-160 были подняты в небе Каспийского региона. Именно оттуда было произведено большинство ударов по территории Украины.

Юрий Игнат отметил, что по предварительным подсчётам из самолетов было выпущено 18 ракет. Ракеты были выпущены по объектам инфраструктуры в Днепропетровской, Кировоградской, Львовской, Винницкой, Киевской и Закарпатской областях. Что касается ударов по Одесской и Донецкой областям, то выстрелы были произведены с другой территории страны-агрессора. 

На протяжении 3 мая силами ПВО удалось сбить 8 ракет. Также есть информация, что не выполнили свою задачу и были сбиты 7 беспилотников. Также ВСУ уничтожили 1 авиационную ракету.

Игнат подчеркивает, российское командование уже начинает задумываться над количеством оставшихся вертолетов и самолетов. Поэтому они последнее время пытаются не заходить в воздушное пространство Украины, нанося удары за пределами Украины, со своей территории.

Украинская авиация за прошедшие сутки была поднята в небо не менее 10 раз. Было нанесено около десяти ракетно-бомбовых ударов по скоплению вражеских войск, а также по складах с боеприпасами.

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Источник: https://www.facebook.com/kpszsu/posts/366088125559142
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